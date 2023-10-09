Долгое время работавшая в Эстонии сеть магазинов одежды исчезла с лица земли

Бренд Seppälä был создан в Финляндии еще до начала Второй мировой войны - в 1930 году - а после восстановления независимости Эстонии магазины бренда открылись и по нашу сторону Финского залива. Изначально брендом управлял Stockmann, но в начале прошлого десятилетия была создана отдельная фирма.

В Эстонии магазины Seppälä также долгое время принадлежали Stockmann AS – вплоть до 2013 года, когда бизнес перешел Seppälä Estonia OÜ. Цена сделки составила 2,4 млн евро. В первый год деятельности оборот с продаж Seppälä Estonia превысил 2,7 млн евро, а прибыль - 165 000 евро.

В середине прошлого десятилетия финский Stockmann продал Seppälä частным владельцам и после длившихся пару лет экономических трудностей финская Seppälä окончательно обанкротилась в 2017 году. Банкротство финской фирмы утянуло за собой на дно и эстонскую Seppälä.

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