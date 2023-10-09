5 принтов, которые выглядят дорого

Мелкая клетка

Классический принт, который сегодня невероятно популярен. Его можно назвать осенним – мелкая клетка часто украшает шерстяные жакеты и пальто.

Присмотритесь к не слишком контрастным вариантам. Кстати, с этим принтом довольно сложно переборщить, так что можно выбрать костюм. Или платье силуэта беби-долл и накладным воротником без принта.

Некоторые уверены, что мелкая клетка помогает скорректировать фигуру, визуально уменьшая часть тела, на которую надета вещь с принтом.

Гусиная лапка

Этот узор так же называют пье-де-пуль – с французского это переводится как «куриная лапка“. Впрочем, многоугольники с птицами не ассоциируются, все куда более приятно. Гусиную лапку часто использовали Коко Шанель и Кристиан Диор, а еще это любимый принт принцессы Дианы.

Сегодня вещь с принтом пье-де-пуль можно отыскать чуть ли не в каждом бренде. Чаще всего – в монохромном варианте, но бывают и цветные. Если боитесь выглядеть слишком пестро, составьте образ с «гусиной лапкой“ и вещами в тех же оттенках.

Гленчек

А это, кстати, разновидность мелкой клетки и гусиной лапки, которая из-за разности оттенков «группируется“ в большие квадраты. Принт также называют «Принц Уэльский“ или виндзорская клетка – одни только названия намекают на монаршее происхождение.

Гленчек неплохо смотрится и с другими классическими принтами (но все же сильно рисковать не стоит – не мешайте больше двух паттернов слишком разных оттенков).

Горох

А вот тут стоит быть начеку – горох может как сделать образ «дорогим“, так и удешевить аутфит. Все дело – в уместности, пропорциях и оттенках.

Сегодня актуален мелкий горох – он добавляет ретроэффект и особенно гармонично сочетается с деталями в той же эстетике – бантами, воланами, ретрокроем (но здесь важно уметь отличать намеренное ретро от неактуального кроя).

Не стоит сочетать несколько разных горохов между собой – остановитесь на одной вещи.

Тонкая полоска