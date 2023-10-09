Самые модные брови осени — с акцентом на естественность

В вопросах мейкапа брови стали абсолютным бьюти-фаворитом последней декады. Если раньше акцент старались сделать на макияже глаз или губ, то примерно с 2012 года все внимание сосредоточилось именно на бровях. Сначала в тренде были лохматые и мальчишеские, как у Кары Делевинь, чуть позже все загорелись идеей о прямых и заостренных бровях, а потом резко переключились на зачесанные брови, оформленные как по линейке. Количество средств для бровей, пополнивших бьюти-рынок, до сих пор трудно сосчитать.

Чем больше времени проходило, тем экстравагантнее становились брови — многие из нас до сих пор вздрагивают от мысли про осветленные волоски и «ниточки“ из нулевых. Когда-нибудь тренд должен был пойти на спад. Это случилось осенью 2023 года: сегодня бровисты в один голос твердят, что в тренде исключительно натуральные брови. Суть заключается в том, чтобы не менять форму, цвет или природное направление роста бровей, пытаясь привести их в соответствие к каким-то тенденциям и идеалам. Вместо этого бровям нужно дать свободу быть собой, мягко подчеркивая и слегка корректируя их.

Не зря все мастера-бровисты говорят, что лучше природной формы и густоты ничего не бывает. Именно поэтому стоит наконец оставить свои волоски в покое, позволяя расти как им вздумается, а потом посмотреть, что из этого получится. Самое трудное в этом тренде на естественность — прекратить действовать по инерции. Однако попробовать стоит.

Чтобы сохранить натуральный эффект, необязательно запускать брови и совершенно к ним не прикасаться. Вы можете продолжить слегка выщипывать лишние волоски и закрашивать проплешины. Если у вас очень густые брови (как у Амаль Клуни), просто расчесывайте их по утрам и посещайте процедуру легкой коррекции.

В случае с тонкими бровями (как у Умы Турман) советуем обзавестись хорошей пудрой для бровей — она добавит натурального цвета и заполнит менее густые участки. А если у вас простые среднестатистические брови, позвольте себе расслабиться. Они идеальны от природы!