"Смело подчеркивайте маленькую грудь". Рассказываем о главных трендах нижнего белья

База

Всепоглощающий тренд на минимализм коснулся и нижнего белья. Прошло время, когда дизайнеры соревновались друг с другом в изощренности декора. Многие бренды, как правило, стараются упрощать комплекты, делая их максимально комфортными для повседневной жизни. Так что бесшовное белье натурального телесного цвета, рассказала «Газете.Ru“ стилист Лена Червова, стало главным маст-хэвом в гардеробе каждой девушки.

„Если вы задумались о покупке нового нижнего белья, прежде всего рекомендую начать с базы. Это телесное бесшовное белье, причем его оттенок должен быть максимально приближен к цвету вашей кожи“, — объяснила она.

Атлас

Наряду с хлопковыми и трикотажными комплектами особой популярностью пользуются атласные сеты с треугольными бралеттами без косточек. Последние можно носить как самостоятельный элемент гардероба. Например, вместо топа под пиджак, миксуя с костюмными брюками или джинсами.

Стилист Червова предлагает носить атласные бюстгальтеры напоказ вместе с рубашками:

„Наденьте рубашку и расстегните несколько верхних пуговиц, аккуратно приспустив рукав с одного плеча. Белье будет слегка выглядывать, придавая образу нотку сексуальности“.

По словам модного эксперта, атласное нижнее белье приятно ощущается на теле, выглядит дорого и эффектно.

Кружево

Кружево прочно закрепилось в бельевой моде и, кажется, никогда из нее не выйдет. Такие сеты, бесспорно, смотрятся наиболее соблазнительно, но именно с ними шанс на ошибку особенно велик. Чтобы избежать вульгарного флера, отдавайте предпочтение тонкому кружеву и спокойной цветовой палитре. Крупный ажур и агрессивные оттенки испортят любой комплект, равно как и пуш-ап.

„Откажитесь от поролона, даже если вы обладательница небольших форм. Сегодня варианты с эффектом пуш-апа наименее востребованы, поскольку смотрятся неестественно. Вдобавок маленькая грудь — это тренд, смело ее подчеркивайте и не пытайтесь визуально увеличить“, — отметила Червова.

Тюль