Ученые нашли объяснение, почему женщины отбивают мужей подруг

В современном мире верить в настоящую любовь становится все труднее, а фраза «жили вместе долго и счастливо“ порой звучит не как сценарий идеальной жизни, а как горькая насмешка. По официальной статистике в России на каждые 10 свадеб приходится 7 разводов, и самыми частыми причинами расторжения брака становятся бытовые конфликты, финансовые проблемы и сексуальная неудовлетворенность.

Нередко случается и так, что мужчина уходит из семьи к другой женщине, причем не к той, которую встретил на улице или в интернете, а к лучшей подруге своей супруги. Или, если сказать точнее, его из семьи уводят.

Конечно, можно долго рассуждать о том, что заставить взрослого человека разрушить гармоничные отношения невозможно: если любовь закончилась, значит, с ней что-то было не так, и виноваты в этом оба. Однако некоторые ученые сходятся во мнении, что в треугольнике муж-жена-ее лучшая подруга часто активную роль играет последняя. Целью выяснить, почему так происходит, задались биологи и психологи, и им удалось докопаться до истины.

У этого явления есть несколько причин. Некоторые эксперты настаивают, что в основе любой женской дружбы лежат два взаимоисключающих начала: жертвенность и конкуренция. Когда мужчина выбирает одну из подруг, в сознании другой это нередко воспринимается как свидетельство собственной неполноценности. Именно поэтому ей хочется всеми силами доказать, что она ничем не хуже, и переманить его на свою сторону.

Однако это еще не все: раскрыть другую причину возникновения любовных треугольников ученым помогло наблюдение за миром дикой природы. У животных самки часто выбирают самцов, наблюдая за тем, кого предпочитают более опытные женские особи. Так они получают своеобразный сигнал, что если кого-то самца уже заприметили, значит он зарекомендовал себя как отличный кандидат для продолжения рода. Зачем же тогда тратить время на других представителей своего вида, если уже есть этот — со своеобразной "печатью качества“.