Ученые нашли объяснение, почему женщины отбивают мужей подруг(2)
Некоторые эксперты считают, что в основе женской дружбы лежит не только взаимовыручка, но и конкуренция. И если мужчина обращает внимание на одну подругу, второй хочется того же, пишет Woman.
В современном мире верить в настоящую любовь становится все труднее, а фраза «жили вместе долго и счастливо“ порой звучит не как сценарий идеальной жизни, а как горькая насмешка. По официальной статистике в России на каждые 10 свадеб приходится 7 разводов, и самыми частыми причинами расторжения брака становятся бытовые конфликты, финансовые проблемы и сексуальная неудовлетворенность.
Нередко случается и так, что мужчина уходит из семьи к другой женщине, причем не к той, которую встретил на улице или в интернете, а к лучшей подруге своей супруги. Или, если сказать точнее, его из семьи уводят.
Конечно, можно долго рассуждать о том, что заставить взрослого человека разрушить гармоничные отношения невозможно: если любовь закончилась, значит, с ней что-то было не так, и виноваты в этом оба. Однако некоторые ученые сходятся во мнении, что в треугольнике муж-жена-ее лучшая подруга часто активную роль играет последняя. Целью выяснить, почему так происходит, задались биологи и психологи, и им удалось докопаться до истины.
У этого явления есть несколько причин. Некоторые эксперты настаивают, что в основе любой женской дружбы лежат два взаимоисключающих начала: жертвенность и конкуренция. Когда мужчина выбирает одну из подруг, в сознании другой это нередко воспринимается как свидетельство собственной неполноценности. Именно поэтому ей хочется всеми силами доказать, что она ничем не хуже, и переманить его на свою сторону.
Однако это еще не все: раскрыть другую причину возникновения любовных треугольников ученым помогло наблюдение за миром дикой природы. У животных самки часто выбирают самцов, наблюдая за тем, кого предпочитают более опытные женские особи. Так они получают своеобразный сигнал, что если кого-то самца уже заприметили, значит он зарекомендовал себя как отличный кандидат для продолжения рода. Зачем же тогда тратить время на других представителей своего вида, если уже есть этот — со своеобразной "печатью качества“.
Есть у ученых еще одна теория: они считают, что самки могут копировать предпочтения самцов друг у друга, однако как именно это происходит — пока не ясно. Так, ученые из Университета штата Флорида разработали и провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что молодые самки часто определяют привлекательные черты самцов, наблюдая за выбором, которые делают их «старшие подруги“.
Конечно, никто не застрахован от предательств, однако это не повод навсегда разочаровываться в женской дружбе. Главное, не допускать в свою жизнь людей (не важно, мужчин или женщин), которые грубо нарушают ваши границы, и строить с близкими конструктивные, а не деструктивные отношения.