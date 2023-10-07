Суп, икра и блюдо по-корейски: самые необычные рецепты из тыквы

Для меня тыква — один из главных и самых универсальных овощей. А из какого другого овоща можно готовить и десерты, и первые блюда? Тыквы же на все годны! Приступая к заготовкам, вы должны понимать, что у тыкв разных сортов разный вкус. Так, есть толстокорые тыквы, они, как правило, землисто-зеленоватого цвета, мякоть которых почти лишена сахаристости. Из таких тыкв обычно получаются прекрасные аджики, овощные салаты и биточки.

Тыквы сорта "мускатная“, например, сладки настолько, что их можно есть сырыми. Мякоть таких тыкв идеальна для приготовления десертов, начинки для пирогов, цукатов, варенья или джема. Тыквы же с неярко выраженным вкусом, но мощные, урожайные, такие, например, как «волжская серая“, на деле незаменимы при приготовлении оладий. Никаких трудностей при работе с тыквой нет, но есть один простенький секрет.

Если вы чувствуете, что у ее мякоти есть тонкий, чуть уловимый и точно не самый приятный аромат (некоторые называют его рыбным), порежьте тыкву на кусочки, залейте водой, дайте закипеть, поварите минуту и откиньте на дуршлаг. После этого никакого аромата не останется и близко!

И даже цукаты

1,2 кг мякоти тыквы, 1,2 кг сахара, 1 лимон, 250 мл воды, немного корицы. Мякоть нарежьте на небольшие кубики. Снимите цедру с лимона, выжмите сок. В сотейник налейте воду, добавьте сахар и сок, варите до состояния густого сиропа, после чего залейте этим сиропом тыкву и варите цукаты 10 минут. Доваривайте в несколько приемов и подсушите. Получатся цукаты как на фото вверху.

Сливочный суп

Тыкву нарезать, вскипятить в воде, затем воду слить. Лук и морковь обжарить, добавить тыкву и потомить их вместе, долить куриным бульоном, когда овощи станут мягкими, разбить смесь блендером, залить сливками и посолить. Крем-суп готов!

Фаршированная и с красным перцем