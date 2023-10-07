ФОТО | В Viru Keskus открылся представительский магазин GANT с уникальной концепцией(4)
Всемирно признанный бренд качественных товаров GANT открыл свой новый представительский магазин в торговом центре Viru Keskus, прошедшем капитальный курс обновления. Магазин является одним из новейших во всей Европе после Лондона и Стокгольма.
По словам исполнительного директора магазинов GANT Eesti Юлиуса Нурмоя, предложение открыть магазин в Viru Keskus поступило вовремя. «Многолетний опыт работы с отдельно расположенными магазинами и торговыми центрами показал, что посетители имеют более удобный доступ к торговым центрам, люди пребывают в помещениях вне зависимости от сезона, а кроме того, наши клиенты смогут получить в одном и том же месте целый ряд услуг – начиная с обеда или косметических услуг, заканчивая одеждой и продуктовым магазином. Для наших клиентов это не только вопрос удобства, но и затрат времени“, – сказал Нурмоя. «Как по посещаемости, так и по местоположению Viru Keskus является абсолютным лидером эстонской торговли, который после основательного курса обновления предлагает своим посетителям еще лучшее пространство и впечатления от покупок“, – добавляет Нурмоя.
Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн рад, что компания GANT решила открыть свой магазин именно в Viru Keskus. «У посетителей Viru Keskus появится еще один всемирно признанный бренд модной одежды, предлагающий своим клиентам высококачественный и устойчивый ассортимент товаров. Мы высоко ценим решение представителей GANT, что подарит эстонскому клиенту уникальный даже в европейском масштабе опыт бренда. Поздравляем с открытием магазина и желаем команде GANT успехов и много благодарных покупателей!“ – сказала Когерманн.
По словам Нурмоя, в последние годы клиентура GANT в Эстонии значительно расширилась. «Когда 15 лет назад в Эстонии открылся первый представительский магазин, по ценовому диапазону это был скорее люксовый бренд – широко известный и распространенный в Финляндии и Швеции, но относительно дорогой для наших потребителей. Однако с течением времени уровень жизни в Эстонии повысился, и в наш магазин приходит все больше людей, ценящих долговечность и качество одежды. Особенно приятно видеть, что экологически сознательная молодая клиентура все чаще отдает предпочтение товарам с более ответственным процессом производства и длительным сроком службы, а не быстрой моде“, — считает Нурмоя.
Помимо качества и нестареющего дизайна, в основе бизнес-стратегии GANT лежит ответственность, которая отражается как на происхождении тканей, так и на процессе производства одежды. «Цепочка поставок швейной промышленности может скрывать множество рисков, начиная, например, с экологического следа и заканчивая социальным аспектом, таким как условия труда людей. В целях обеспечения более справедливой, чистой и прозрачной цепочки поставок, GANT тесно сотрудничает со всеми своими субпоставщиками, чтобы выявить и снизить любые экологические и социальные риски, а также обеспечить справедливый во всех отношениях товар“, — говорит Нурмоя. По его словам, в прошлом году компания GANT, например, сотрудничала с 50 тщательно проверенными партнерами по производству и разработке одежды.
GANT — всемирно известный бренд качественной одежды и домашнего текстиля, основанный в 1949 году в США Бернардом Гантмахером, эмигрантом из украинского Мирополя. С течением десятилетий коллекция GANT стала символом качества, вневременной элегантности и стиля Восточного побережья США. В ассортименте бренда представлены как классические коллекции одежды, так и одежда для отдыха для всей семьи.
Компания GANT была основана в 1949 году Бернардом (по рождению Берл) Гантмахером, эмигрировавшим из украинского Мирополя в США в 1907 году. Семейный бизнес вырос в бренд международного масштаба, несущий своим качеством и дизайном стиль, ценности и вневременную элегантность Восточного побережья США.
Магазин GANT находится на втором этаже Viru Keskus и открыт с понедельника по субботу с 10 до 21 часа и по воскресеньям с 10 до 19 часов. Помимо Viru Keskus, GANT имеет представительские магазины в Ülemiste Keskus и Tasku Keskus в Тарту.