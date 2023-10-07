ФОТО | В Viru Keskus открылся представительский магазин GANT с уникальной концепцией

По словам исполнительного директора магазинов GANT Eesti Юлиуса Нурмоя, предложение открыть магазин в Viru Keskus поступило вовремя. «Многолетний опыт работы с отдельно расположенными магазинами и торговыми центрами показал, что посетители имеют более удобный доступ к торговым центрам, люди пребывают в помещениях вне зависимости от сезона, а кроме того, наши клиенты смогут получить в одном и том же месте целый ряд услуг – начиная с обеда или косметических услуг, заканчивая одеждой и продуктовым магазином. Для наших клиентов это не только вопрос удобства, но и затрат времени“, – сказал Нурмоя. «Как по посещаемости, так и по местоположению Viru Keskus является абсолютным лидером эстонской торговли, который после основательного курса обновления предлагает своим посетителям еще лучшее пространство и впечатления от покупок“, – добавляет Нурмоя.

Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн рад, что компания GANT решила открыть свой магазин именно в Viru Keskus. «У посетителей Viru Keskus появится еще один всемирно признанный бренд модной одежды, предлагающий своим клиентам высококачественный и устойчивый ассортимент товаров. Мы высоко ценим решение представителей GANT, что подарит эстонскому клиенту уникальный даже в европейском масштабе опыт бренда. Поздравляем с открытием магазина и желаем команде GANT успехов и много благодарных покупателей!“ – сказала Когерманн.