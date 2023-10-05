Стиль учителя: как выглядеть элегантно, но не старомодно(2)
Сегодня в Эстонии отмечается День учителя. Вот 5 вещей, который помогут соблюдать дресс-код стильно.
Образы для школы продумывают не только школьники – непросто приходится и учителям. Пока на фразу «стиль учителя“ мало положительных ассоциаций, а «стиль завуча“ и вовсе стал мемом в интернете, пишет "Леди".
Мы выбрали стильных пять вещей, которые подойдут для дресс-кода учителя в любом возрасте и весе.
Прямой жакет
Простой жакет актуального кроя может стать спасителем для учителей – эта вещь подходит практически ко всему, и при этом выглядит стильно.
Выберите модель прямого кроя: универсальный жакет не должен быть приталенным и чересчур облегать фигуру. Из небольших украшений – контрастные пуговицы.
Носите его не только с брюками из комплекта – такой жакет будет отлично смотреться и с любым платьем.
Прямая юбка
Облегающие и неудобные карандаши давно устарели – их заменили юбки прямого кроя. Присмотрите именно такую с небольшим разрезом спереди или сзади – с ним юбка не будет стеснять движений.
Макси или миди, зависит от пропорций фигуры и обуви, которую вы выбираете. Кстати, такая юбка визуально скорректирует фигуру, вытянув силуэт.
Рубашка из плотной ткани
Чтобы освежить образ, достаточно заменить облегающие блузки или странные кофточки с люрексом на рубашки из плотного хлопка. Тем более что в них еще и очень удобно – натуральная ткань обеспечивает воздухообмен, а рубашка не мешает движениям (очень важно выбрать размер не «впритык“, а оставить воздух между телом и рубашкой.
Если боитесь, что вещь может просвечивать, добавьте под рубашку базовое боди или майку.
Брюки палаццо
Не все учителя могут носить джинсы, но их легко можно заменить брюками-палаццо. Они такие же удобные, как прямые джинсы, и так же хорошо сочетаются со всеми вещами. Палаццо подойдут и для вечерних образов, когда вы проводите время вне школы, и для рабочих луков.
Следите за длиной – палаццо должны быть длинными. Носить их, кстати, можно не только с каблуками – хорошо подойдут и лоферы, и модные в новом сезоне туфли Мэри Джейн.
Миди-платье
С платьями все непросто: одни платья-футляры не выглядят актуально, другие – не подходят по длине, третьи – возможно, слишком оголяют зону декольте. Лучше перестраховаться.
Ищите нужные платья в магазинах, которые в своих коллекциях делают акцент на неоткровенные женственные модели.
Присмотритесь к не облегающим вариантам – например, комбинированным платьям-рубашкам или моделям с расклешенной юбкой и высоким воротником.
Разнообразить такой образ поможет обувь – лодочки могут смотреться банально, а вот лоферы на небольшой платформе, ботильоны-таби или туфли Мэри Джейн, которые мы уже упоминали, сделают образ стильным.
От чего стоит отказаться:
брюки-дудочки;
тонкие кофточки с надписями, странными принтами или люрексом;
приталенные жакеты неактуального кроя;
вещи с чересчур сложным кроем;
платья с баской.