Стиль учителя: как выглядеть элегантно, но не старомодно

Образы для школы продумывают не только школьники – непросто приходится и учителям. Пока на фразу «стиль учителя“ мало положительных ассоциаций, а «стиль завуча“ и вовсе стал мемом в интернете, пишет "Леди".

Мы выбрали стильных пять вещей, которые подойдут для дресс-кода учителя в любом возрасте и весе.

Прямой жакет

Простой жакет актуального кроя может стать спасителем для учителей – эта вещь подходит практически ко всему, и при этом выглядит стильно.

Выберите модель прямого кроя: универсальный жакет не должен быть приталенным и чересчур облегать фигуру. Из небольших украшений – контрастные пуговицы.

Носите его не только с брюками из комплекта – такой жакет будет отлично смотреться и с любым платьем.

Прямая юбка

Облегающие и неудобные карандаши давно устарели – их заменили юбки прямого кроя. Присмотрите именно такую с небольшим разрезом спереди или сзади – с ним юбка не будет стеснять движений.

Макси или миди, зависит от пропорций фигуры и обуви, которую вы выбираете. Кстати, такая юбка визуально скорректирует фигуру, вытянув силуэт.

Рубашка из плотной ткани

Чтобы освежить образ, достаточно заменить облегающие блузки или странные кофточки с люрексом на рубашки из плотного хлопка. Тем более что в них еще и очень удобно – натуральная ткань обеспечивает воздухообмен, а рубашка не мешает движениям (очень важно выбрать размер не «впритык“, а оставить воздух между телом и рубашкой.

Если боитесь, что вещь может просвечивать, добавьте под рубашку базовое боди или майку.

Брюки палаццо

Не все учителя могут носить джинсы, но их легко можно заменить брюками-палаццо. Они такие же удобные, как прямые джинсы, и так же хорошо сочетаются со всеми вещами. Палаццо подойдут и для вечерних образов, когда вы проводите время вне школы, и для рабочих луков.

Следите за длиной – палаццо должны быть длинными. Носить их, кстати, можно не только с каблуками – хорошо подойдут и лоферы, и модные в новом сезоне туфли Мэри Джейн.

Миди-платье