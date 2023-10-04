Мода как часть искусства. В октябре пройдет 37-я Рижская неделя моды
С 20 по 25 октября в латвийской столице пройдет Рижская неделя моды. В этом сезоне основным лейтмотивом выбрана тема искусства, а вместе с тем вдохновением для главного имиджа послужила аутентичность метамодернизма. В программе Недели заявлены показы латвийских и зарубежных дизайнеров на подиумах Hanzas Perons, Zunda Towers и Eviart Gallery, две выставки, семинары для профессионалов индустрии, а также тематические ивенты.
Главный имидж сезона был создан при помощи нейросети оперативным инженером Ольгой Головко. Отвечая на извечный вопрос, является ли мода искусством, утвердительный ответ считывается визуально, порождая следующий вопрос — является ли созданный искусственным интеллектом визуальный материал искусством?
„Несмотря на то, что Энди Уорхол еще в 60-е годы сказал: «Мода — в большей степени искусство, чем искусство само по себе“, — время от времени возникают споры о том, можно ли считать моду формой искусства. В имидже 37-ой Riga Fashion Week мультистилистичность объединена с иронией и открытостью. Многообразие выразительных средств создает игру между наивностью модернизма и скептицизмом постмодернизма. Вместо сложного фантастического образа я создала «простую“ работу, близкую к фотографии. Это моя попытка почувствовать границы искусства“, — комментирует Ольга.
Образом грядущей Недели моды стала модель в ярко-красном лаконичном пальто noname в светло-розовой глянцевой шляпке прет-а-порте, вдохновленной цветочными шапочками для плавания 60-х. Ее интровертная красота без макияжа на контрасте с яркими цветами создает, на первый взгляд, диссонанс, но присмотревшись — глубокое эмоциональное впечатление.