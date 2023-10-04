ФОТО | Памела Андерсон отказалась от макияжа на Парижской неделе моды: как сейчас выглядит звезда

На серии мероприятий, посвященных стилю, женщина предстала в разных образах. Однако главная главная деталь ее аутфитов оставалась неизменной – отсутствие макияжа. На одном из показов звезда появилась в желтом платье, которое удачно подчеркнула талию. В другой день она была в оверсайз пиджаке, который одела на голое тело. Также звезда вышла в свет в коричневом пальто, что имело едва заметные полоски по всей длине. Верхнюю одежду она подчеркнула подобранной в тон к наряду шляпой.

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис прокомментировала смелый поступок своей коллеги. В Instagram она опубликовала фото Памелы и в подписи к кадрам отметила, что восхищается ее “мужеством и бунтарством“.

„Революция природной красоты официально началась. Памела Андерсон появилась на Неделе моды без всякого макияжа. Я до сих пор поражена этим потрясающим актом мужества и бунтарства“, - говорится в публикации Кертис.

В комментариях пользователи сети соглашаются с актрисой и пишут о том, что природная красота – это красиво и изысканно. Для Андерсон они не пожалели комплиментов, отметив, что она выглядит прекрасно в свои 56 лет.

Сама же Памела в августе этого года отказ от косметики называла “слегка бунтарским“ поступком. В интервью изданию Elle она говорила, что ее образ без макияжа “помогает иметь больший контроль над собственной внешностью“.

Принять себя без макияжа Андерсон отважилась еще в 2019 году. Тогда после борьбы с раком груди скончалась визажистка звезды Алексис Фогель. “Она была лучшей. С тех пор я просто почувствовала, что без Алексис для меня будет лучше вообще не носить макияж“, - прокомментировала трагическую новость Андерсон.