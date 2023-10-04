04.10.2023, 11:33
ФОТО | H&M анонсировали новую дизайнерскую коллаборацию с брендом Paco Rabanne
в продаже уже в ноябре
ФОТО: | H&M
2 октября H&M и бренд Rabanne, известный ранее как Paco Rabanne, отпраздновали предстоящее сотрудничество в легендарном парижском ночном клубе Silencio. Стало известно, что новая дизайнерская коллаборация поступит в продажу 9 ноября.
Основанный легендарным Пако Рабаном модный дом Rabanne сейчас возглавляет креативный директор Жюльен Доссена.
На мероприятии была представлена дизайнерская коллекция Rabanne x H&M, в которую входят женская одежда, мужская одежда, аксессуары и даже домашний декор. Коллекция поступит в продажу онлайн и в выборочные магазины 9 ноября.