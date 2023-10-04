Тайная обида: 7 фраз, которые выдадут всех, кто точит на вас зуб

Обратить внимание на следующие семь фраз — объясняем, как понять, что действительно беспокоит людей, которые их произносят.

„Ничего страшного“

Если вы причинили человеку неудобство и слышите в ответ «ничего страшного“, знайте: эта дежурная фраза не то же самое, что полноценное прощение. Ее используют те, кто привык избегать конфликтов и старается переваривать негатив незаметно. Не удивляйтесь, если отношение к вам после нее изменится в худшую сторону. Желательно не игнорировать неприятность, а содействовать в ее решении и возмещении ущерба, иначе, можете не сомневаться, ваша жертва, пускай и случайная, затаила обиду.

„Может быть, в другой раз“

Если кто-то без видимых причин отменяет совместные планы и отказывается от назначения новых встреч под любым предлогом, вероятно, его попытка дистанцироваться — следствие серьезной обиды. Человеку нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах, поэтому вы из раза в раз будете слышать в лучшем случае «как нибудь в другой раз“. Во всяком случае, можете порадоваться, что вам отказали не в грубой форме, а значит, шанс на примирение есть.

„Наверное, приятно быть в центре внимания“

Обиженные нередко пытаются вам намекнуть, кто стал виновником их расстройства. В то же время они не упускают возможности отыграться. В результате вам адресуют специфичные двусмысленные комментарии. Но, стоит попытаться обсудить их, вас обвинят в чересчур серьезном отношении к словам и собственной персоне. Не обижайтесь на критику под соусом иронии, лучше подумайте, чем вы могли обидеть человека, иначе отношения продолжат ухудшаться.

„Тебе не понять“

Обиженные не станут беседовать с вами по душам, но, если ситуация вынуждает их продолжать общение (например, вы родственники или коллеги), они станут отстраняться и демонстрировать различия между вами. Когда вас слишком многое связывает, остаются только надуманные предлоги, чтобы прервать разговор, мол, вам не понять. Это скорее отказ от общения, чем реальная оценка ваших аналитических способностей.