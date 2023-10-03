Назван самый популярный бренд одежды среди жителей Эстонии

Reserved по-прежнему остается самым популярным брендом среди жителей Эстонии, но наибольшего прироста портфеля добился семейный бренд Sinsay, открывший в прошлом году шесть новых магазинов и чей доход от продаж увеличился на 59 процента.

Несмотря на общий спад розничной торговли и сокращение инвестиций, связанных с открытием новых магазинов, в 2022 году компания получила прибыль в размере 877 тысяч евро при доходе от продаж почти в 44 миллиона евро.

„Несмотря на общее снижение покупательной способности потребителей и повышенную чувствительность к ценам, мы очень довольны результатами прошлого года. На данный момент мы активно ищем новые варианты расширения и ведем переговоры с несколькими торговыми центрами об открытии новых магазинов в разных частях Эстонии“, - сказал Райн Урбсалу, финансовый контролер LPP в странах Балтии и Финляндии.

В прошлом году бренд Sinsay открыл магазины новой концепции в Выру, Йыхви, Кохтла-Ярве, Хаапсалу, а также в Таллинне в центрах Mustamäe keskus и Ülemiste keskus, создав тем самым 90 новых рабочих мест по всей Эстонии. В прошлом году в LPP Estonia работали 263 человека, и компания выплатила им заработную плату в размере 6 миллионов евро.

В этом году магазины Sinsay также открылись в Вильянди и в торговом парке Курна. В октябре этого года LPP откроет новый магазин Mohito в центре Pärnu keskus, а в декабре прошедший реконструкцию магазин Sinsay в Нарве. К концу года у LPP Estonia в Эстонии будет 38 магазинов.

„По сравнению с другими секторами, в розничной торговле по-прежнему ощущается очень серьезная нехватка рабочих рук, поэтому в последние годы мы предприняли важные шаги, чтобы сохранить существующих сотрудников и найти новых“, - добавил Урбсалу.