Шесть бестактных вопросов, из-за которых с вами не хотят общаться

Тебе не надоело жить на съемной квартире?

Интерес к теме можно понять, но формулировка вопроса, очевидно, неудачная. Либо у человека нет возможности приобрести собственное жилье, либо готовности ввязаться в ипотеку на десятилетия вперед. А может быть, собеседник ценит гибкость и предпочитает регулярно менять место жительства? Как бы там ни было, после подобных вопросов разговаривать не хочется совсем.

А детей не думали завести?

Ваши семейные дела и планы на самом деле никого не касаются, в том числе ваших родителей. Скажите им прямо, что их любовь к бестактным вопросам настраивает собеседников против общения.

И чем он тебя привлек?

В рамках доверительной беседы с подругой делиться нюансами личной жизни совершенно нормально, главное — не перейти черту между интересом и осуждением. Вам избранника приятельницы никто не навязывает, поэтому критика в лучшем случае будет истолкована как зависть, а в худшем — разговоров с вами собеседница впредь будет избегать. Если уж без ответа на вопрос вам спокойно не живется, лучше выбрать другую формулировку, например: какие качества ты в нем ценишь?

Ты не болеешь?

Благие намерения и беспокойство о состоянии другого человека не делают этот вопрос по-настоящему безобидным. Звучит он как намек на плохой внешний вид, что тем более обидно, если собеседник чувствует себя лучше некуда. Уместнее будет уточнить, как человек себя чувствует, если есть реальные основания заподозрить недомогание, или поинтересоваться, как настроение. При желании собеседник признается, что чувствует себя нехорошо.

От поклонников, наверное, отбоя нет?

В ситуациях, когда подразумевается то, что такая девушка, должно быть, пользуется популярностью у мужчин, подобные вопросы порой выдают за комплимент. Еще хуже вопрос: такая красавица и не замужем? Ни наличие симпатии со стороны множества знакомых, ни выдающиеся внешние данные не гарантируют успешных отношений. А вот неприязнь после таких вопросов не заставит себя ждать.

Ты похудела?

Если вы хотите сделать комплимент внешности, смело пользуйтесь утвердительной формой. Иначе сложится впечатление, что вы не уверены, хорошо человек выглядит или не очень. Кроме того, если вы ошибетесь в своем предположении, собеседнице может быть неприятно публично признать, что вес увеличился или остался в рамках прежних значений. Ситуация будет максимально неприятной, если человек действительно сбросил вес, но потому, что пережил нечто ужасное, что предпочел бы не обсуждать.