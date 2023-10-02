Четыре детали в образе, которые прибавляют десяток лет

Кто-то пользуется этим инструментом весьма умело: нередко образы позволяют людям самовыражаться и даже визуально делать себя моложе.

Однако существует и обратный эффект: неграмотно подобранные вещи, могут прибавить десяток лет даже юной девушке. Подробнее о деталях в образе, которые не украшают, а старят – в материале “Рамблера“.

Колготки телесного цвета

Колготки телесного цвета, особенно те, что сильно блестят, добавляют возраста любой женщине. В отличие от черных колготок, телесные не скрывают недостатки кожи и возрастные изменения, а также не делают ноги более загорелыми и стройными. Иными словами, такие колготки способны испортить даже самый выверенный и стильный образ.

Высокий каблук

Если вы давно ходите на каблуках и делаете это грациозно, скорее всего такая обувь подчеркивает достоинства фигуры и удлиняет ноги. Но бывает и обратная ситуация: если вы редко обращаетесь к обуви на каблуках и, как правило, ваша походка неуверенная, скорее всего это пагубным образом влияет на осанку. Как следствие на каблуках вы ходите сгорбившись, а это отнюдь не молодит.

Чтобы каблуки играли вам на руку, а не портили внешний вид, выбирайте устойчивый комфортный каблук. Кроме того, не лишним будет потренироваться ходьбе на высоких каблуках дома.

Лакированная обувь

Лакированная обувь и аксессуары неизменно ассоциируются с эпохой гламура, которая давно ушла в прошлое. Вот почему туфли, покрытые лаком, могут вмиг прибавить вам десяток лет. Выбирая обувь или сумку, отдавайте предпочтение кожаным вариантам – это классика, которая всегда вне времени.

Бесформенные платья

Многие женщины уверены, что такие модели идеально скрывают недостатки фигуры, а значит, делают моложе. Однако платья-оверсайз довольно часто полнят и делают визуально больше даже тех женщин, у которых нет проблем с лишним весом. Изучите особенности своей фигуры и подбирайте платья, ориентируясь на них. Даже если вы обладательница пышных форм, вы наверняка сможете найти модели, которые подчеркнут все достоинства, а не спрячут их.