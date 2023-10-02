ФОТО | Ну чем не модель! Санна Марин позирует на неделе моды в Париже в элегантном платье

На модный показ Марин решила надеть платье от самого бренда Victoria Beckham. Это было элегантное длинное черное платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Образ она дополнила черным клатчем от того же бренда, минималистичными черными лодочками и солнечными очками-авиторами в золотой оправе. Финальным штрихом была красная помада, идеально подходившая к образу.

За день до показа Марин ходила в бутик Victoria Beckham, чтобы померить разные варианты нарядов, но на выбор у нее ушло всего 10 минут, так как это черное платье сразу запало ей в душу.

Стоит отметить, что это платье от Victoria Beckham отнюдь не дешевое - за него придется выложить около тысячи евро.

Среди других звезд, посетивших шоу Бекхэм, например, были Ким Кардашьян и Анна Винтур.