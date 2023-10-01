Любимый десерт Амели: готовим нежный крем-брюле с карамельной корочкой у себя дома
Крем-брюле — непревзойденная классика французской кухни. Несмотря на то, что это блюдо считается ресторанным, его запросто можно приготовить дома. Предлагаем порадовать себя и гостей этим нежным, легким и очень вкусным лакомством, пишет „Леди“.
Вам понадобятся (6 порций по 90 мл):
Сливки 33-35% — 280 г
Молоко — 90 г
Желтки яичные — 90 г
Сахар — 75 г
Ваниль — по вкусу
Ягоды, мята (по желанию) — для подачи
Приготовление
Молоко и сливки налейте в сотейник, добавьте ваниль и, помешивая, нагревайте на небольшом огне. Доведите до очень горячего состояния, но не до кипения.
В миске при помощи венчика хорошо разотрите желтки с сахаром. Тонкой струйкой влейте к ним горячее молоко со сливками, постоянно помешивая.
Получившуюся массу разлейте в порционные формочки для запекания и поставьте в глубокий противень. Налейте в него горячую воду — чтобы формочки в ней находились ровно на половину.
Отправьте в разогретую до 130-150 °C духовку на 1 час. Затем уберите в холодильник на 2-3 часа.
Все — нежнейший десерт готов. Если у вас есть кулинарная горелка, присыпьте каждую порцию крем-брюле сахаром и сделайте легкую румяную карамельную корочку. По желанию дополните лакомство свежими ягодами и листочками мяты.
Приятного аппетита!