Рецепты
01.10.2023, 17:00

Любимый десерт Амели: готовим нежный крем-брюле с карамельной корочкой у себя дома

 
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ФОТО: Maya Morenko | Shutterstock

Крем-брюле — непревзойденная классика французской кухни. Несмотря на то, что это блюдо считается ресторанным, его запросто можно приготовить дома. Предлагаем порадовать себя и гостей этим нежным, легким и очень вкусным лакомством, пишет „Леди“.

Вам понадобятся (6 порций по 90 мл):

  • Сливки 33-35% — 280 г

  • Молоко — 90 г

  • Желтки яичные — 90 г

  • Сахар — 75 г

  • Ваниль — по вкусу

  • Ягоды, мята (по желанию) — для подачи

Приготовление

  1. Молоко и сливки налейте в сотейник, добавьте ваниль и, помешивая, нагревайте на небольшом огне. Доведите до очень горячего состояния, но не до кипения.

  2. В миске при помощи венчика хорошо разотрите желтки с сахаром. Тонкой струйкой влейте к ним горячее молоко со сливками, постоянно помешивая.

  3. Получившуюся массу разлейте в порционные формочки для запекания и поставьте в глубокий противень. Налейте в него горячую воду — чтобы формочки в ней находились ровно на половину.

  4. Отправьте в разогретую до 130-150 °C духовку на 1 час. Затем уберите в холодильник на 2-3 часа.

Все — нежнейший десерт готов. Если у вас есть кулинарная горелка, присыпьте каждую порцию крем-брюле сахаром и сделайте легкую румяную карамельную корочку. По желанию дополните лакомство свежими ягодами и листочками мяты.

Приятного аппетита!

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