Любимый десерт Амели: готовим нежный крем-брюле с карамельной корочкой у себя дома

Молоко и сливки налейте в сотейник, добавьте ваниль и, помешивая, нагревайте на небольшом огне. Доведите до очень горячего состояния, но не до кипения.

В миске при помощи венчика хорошо разотрите желтки с сахаром. Тонкой струйкой влейте к ним горячее молоко со сливками, постоянно помешивая.

Получившуюся массу разлейте в порционные формочки для запекания и поставьте в глубокий противень. Налейте в него горячую воду — чтобы формочки в ней находились ровно на половину.