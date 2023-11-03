Вкуснейшие безалкогольные коктейли для вашей пятничной вечеринки — друзья точно оценят!

Отличный вариант для поклонников сладких коктейлей, где совсем не обязателен крепкий алкоголь. Чтобы зарядить вечер карибским вайбом, подготовьте 200 мл. ананасового сока, 100 мл. сливок, чайную ложку сахара, свежий ананас для украшения, кокосовую стружку и лед. Взбиваем все ингредиенты, кроме стружки, далее измельчаем лед, засыпаем в блендер к основному напитку и еще раз смешиваем. Украшаем свежим ананасом каждый бокал и добавляем кокосовую стружку.

Любителей цитрусов тоже не обойдем стороной. Нам понадобится стакан апельсинового сока, столько же ананасового сока, 25 граммов гренадина в виде сиропа и один лимон. Смешиваем вместе соки и выжимаем целый лимон. Медленно вливаем гренадин, активно размешивая напиток. Лед можно измельчить или же бросьте в каждый бокал несколько кубиков, пока они не растаяли.

Популярный коктейль среди тех, кто избегает лонгов и в принципе много не пьет. Если вы узнали себя, то он нашего варианта клубничного коктейля без алкоголя вы будете без ума. Для приготовления вам понадобится один лайм, 200 граммов клубники, две чайные ложки сахара и немного льда. Сначала в блендере измельчаем клубнику, затем смешиваем с соком лайма, который вы предварительно выжали, смешиваем все вместе и добавляем измельченный лед. Идеально, если у вас найдутся классические треугольные бокалы — коктейль будет смотреться невероятно красиво, особенно если вы украсите его свежей клубникой и мятой.