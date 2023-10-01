Пять модных осенних антитрендов этого года по версии стилистов

„Рамблер“ рассказывает о пяти антитрендах осени этого года по версии стилистов.

Юбка миди и сапоги до колена

Высокая обувь в комплекте с юбкой средней длины сделает ноги визуально короче. А если эти вещи будут контрастных цветов, то это еще сильнее укоротит фигуру. Между юбкой и сапогами не должно быть зазора, считают модные эксперты. Чтобы удлинить ноги, нужно выбрать юбку до середины икры или чуть ниже колена.

Кроп-жакет и брюки с низкой посадкой

Короткие жакеты это главный тренд осени. Они выглядят женственно в отличие от оверсайз вариантов и ставят акцент на талии. Но если жакет короткий, то ноги визуально выглядят толще. Низкая посадка брюк может акцентировать внимание на низе живота, поэтому от такого варианта лучше отказаться в пользу штанов на высокой посадке, визуально удлиняющих ноги.

Пуховик и берет

Берет — довольно непростой аксессуар, который идет не всем. Он сочетается с классическим тканевым пальто или кожаным тренчем. Пуховик с беретом вместе будут выглядеть странно.

Под такую верхнюю одежду можно выбрать простой головной убор — например, шапку.

Плотные колготки и светлое воздушное платье

Легкие шифоновые платья с черными колготками будут выглядеть контрастно и разделят фигуру: ноги будут визуально отделены от тела. К такой одежде можно подобрать полупрозрачные капроновые колготки или чулки светлых цветов. Главное в таком образе — это не разделять визуально ноги и тело контрастными оттенками. Можно выбирать яркие колготки, но они не должны быть слишком пестрыми.

Скинни и облегающий верх

Облегающую одежду нельзя сочетать вместе со скинни джинсами. Они подчеркнут объем и будут выглядеть уместно только на девушках с фигурой «песочные часы“. Зауженные джинсы для гармонии в образе можно уравновесить свободным верхом. Также не стоит сочетать свободные штаны с большими толстовками — это перегрузит фигуру.