Простая хитрость Кейт Миддлтон помогает ей всегда идеально выглядеть на фото. В чем секрет принцессы?(1)
Сложно вспомнить хоть один неудачный снимок Кейт Миддлтон. Может показаться, что виной всему королевские фотографы, которые старательно трудятся над тем, чтобы каждое фото принцессы было безупречным, но нет, пишет „Леди“.
Оказывается, у нее самой есть секретик, который позволяет ей выглядеть идеально как на постановочных фото, так и в кадре папарацци. Причем повторить бесхитростный трюк сможет каждый.
Миранда Холдер — блогер, эксперт в области моды и знаток по части королевской британской семьи раскрыла тайну Кейт и объяснила, почему она везде выглядит роскошно. Как выяснилось, все дело в правильном положении челюсти.
„Просто ее приучили всегда держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его ни вниз, ни вверх, и это каждый раз гарантирует получение отличной фотографии... На самом деле все зависит от вашего отношения к камере и от того, где вы держите челюсть“, — цитирует Миранду The Sun.
И хотя забывать о том, что супруга принца Уильяма и без всяких фототрюков та еще красотка с идеальными волосами, чувством стиля и фигурой, тоже не стоит, правильное положение подбородка может всерьез повысить успешность фотографии.