Простая хитрость Кейт Миддлтон помогает ей всегда идеально выглядеть на фото. В чем секрет принцессы?

Оказывается, у нее самой есть секретик, который позволяет ей выглядеть идеально как на постановочных фото, так и в кадре папарацци. Причем повторить бесхитростный трюк сможет каждый.

Миранда Холдер — блогер, эксперт в области моды и знаток по части королевской британской семьи раскрыла тайну Кейт и объяснила, почему она везде выглядит роскошно. Как выяснилось, все дело в правильном положении челюсти.

„Просто ее приучили всегда держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его ни вниз, ни вверх, и это каждый раз гарантирует получение отличной фотографии... На самом деле все зависит от вашего отношения к камере и от того, где вы держите челюсть“, — цитирует Миранду The Sun.

И хотя забывать о том, что супруга принца Уильяма и без всяких фототрюков та еще красотка с идеальными волосами, чувством стиля и фигурой, тоже не стоит, правильное положение подбородка может всерьез повысить успешность фотографии.