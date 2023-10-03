Журнал Яна
03.10.2023, 08:15

Как попасть на тайную виллу Dior и о чем не пишут справочники по дресс-коду? Эксперт из Балтии делится секретами

 
Гуна Лейшкалне-Рокк
Гуна Лейшкалне-Рокк
ФОТО: Личный архив Гуны Лейшкалне-Рокк

Гуна Лейшкалне-Рокк – специалист по международным отношениям и завсегдатай парижских показов и закрытых вечеринок Dior. Кроме того, она написала книгу «Стиль“ и была частой гостьей передач о моде в Латвии. В последнее время живет в Эстонии. JANA Luxury познакомилась с Гуной в таллиннском светском салоне Art & Gourmet и побеседовала о тонкостях дресс-кода, показах от кутюр и сказочном гостеприимстве одного из самых известных домов моды.

- Гуна, почему вы выбираете именно Dior?

- Я всегда очень любила Dior. А с приходом нового креативного директора Марии Грации Кьюри эта любовь стала еще больше. Меня интересует социология, политика. А у нее всегда есть месседж: в любой своей коллекции Мария Грация говорит об обществе, об эмансипации женщины, о феминизме. Мне кажется, неудивительно, что Dior носят именно образованные женщины. Я люблю моду и тот диалог с клиентом, что есть у этого бренда.

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