03.10.2023, 08:15
Как попасть на тайную виллу Dior и о чем не пишут справочники по дресс-коду? Эксперт из Балтии делится секретами
ФОТО: Личный архив Гуны Лейшкалне-Рокк
Гуна Лейшкалне-Рокк – специалист по международным отношениям и завсегдатай парижских показов и закрытых вечеринок Dior. Кроме того, она написала книгу «Стиль“ и была частой гостьей передач о моде в Латвии. В последнее время живет в Эстонии. JANA Luxury познакомилась с Гуной в таллиннском светском салоне Art & Gourmet и побеседовала о тонкостях дресс-кода, показах от кутюр и сказочном гостеприимстве одного из самых известных домов моды.