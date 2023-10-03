Как попасть на тайную виллу Dior и о чем не пишут справочники по дресс-коду? Эксперт из Балтии делится секретами

- Гуна, почему вы выбираете именно Dior?

- Я всегда очень любила Dior. А с приходом нового креативного директора Марии Грации Кьюри эта любовь стала еще больше. Меня интересует социология, политика. А у нее всегда есть месседж: в любой своей коллекции Мария Грация говорит об обществе, об эмансипации женщины, о феминизме. Мне кажется, неудивительно, что Dior носят именно образованные женщины. Я люблю моду и тот диалог с клиентом, что есть у этого бренда.