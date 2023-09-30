Чем порадует осенняя Tallinn Fashion Week? Обзор предстоящей недели моды от модельера Дианы Денисовой

Традиционно, в первый день праздника моды будут вручены главные премии fashion-индустрии Эстонии – Золотая и Серебряная игла.

Напоминаю, что „Золотая игла“ - это награда лучшему модельеру Эстонии. Каждый год выбирают трех лучших дизайнеров, которые в течение последних пяти лет были заметны и принимали активное участие в жизни моды Эстонии.

В этом году на награду Kuldnõel номинированы Лийси Ээсмаа, Каролин Куусик и Кетлин Бахманн (Liisi Eesmaa, Karolin Kuusik ja Ketlin Bachmann.)

На этом же празднике «Серебряная игла“ будет вручена лучшему начинающему модельеру.

Номинантами на “Серебряную иглу“ стали Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап (Johanna Parv, Mairo Seire ja Julia Maria Künnap).

Золотая игла выкована из железа, ее ушко покрыто золотом, а серебряная игла выкована из стали и отполирована. Золотая и серебряная иглы - работа Яануса Валта (Jaanus Valt).

На Неделе моды нас ожидает много интересного. Свои новые коллекции представят как мэтры эстонской моды, так и молодые дизайнеры.

Среди участников Диана Арно, Катрин Кулдма, Mammu Couture, Кирилл Сафонов, Ирис Жанвье, Рийна Пыльдроос, Альдо Ярвсоо, Марилин Сиккал, Оксана Тандит ( Diana Arno, Katrin Kuldma,Mammu Couture, Kirill Safonov, Iris Janvier, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Marilin Sikkal, Oksana Tandit).

Модельер из Латвии Наталия Янсоне ( Natalija Jansone) тоже покажет коллекцию на подиуме Таллинна.

И еще одна отличная новость: Впервые в рамках Недели моды пройдет дизайнерский pop-up, и у нас есть отличная возможность прямо на месте померить и приобрести полюбившиеся модели из коллекций дизайнеров.

Все подробности о Неделе моды Таллина и расписание показов можно найти на странице в Фейсбуке.

А купить билеты на все шоу можно по ссылке.