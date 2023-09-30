Как избежать депрессии осенью? Советы от психотерапевта

Депрессивные расстройства в осеннее время обусловлены не только генетической предрасположенностью к депрессиям, но и психогенными факторами, связанными с погодными условиями, а также изменением образа жизни в связи с осенним временем года, как утверждает специалист.

„Психогенные (стрессовые) факторы могут быть самыми разнообразными, начиная с неприятных погодных условий – низкая температура воздуха, снижение длительности светового дня и количества солнечных дней, серое небо, холодная и дождливая погода. Но не следует забывать, что у многих заканчиваются каникулы, отпуска и летний режим, который в большинстве организаций является более спокойным и расслабленным“, - говорит нарколог и психотерапевт Вероника Сысоева.

Депрессия может проявляться не только сниженным настроением, тоской и плаксивостью, но и тревогой, нарушением ночного сна, апатией, снижением продуктивности и работоспособности в целом. Не стоит забывать про психосоматические симптомы: дискомфорт в теле, особенно в грудной клетке, учащенное сердцебиение, общая слабость, повышенная утомляемость и проявление кожных психосоматических заболеваний – нейродермит, псориаз, экзема.

„Если вы заподозрили у себя депрессию, то в первую очередь необходимо обследоваться у терапевта и исключить соматическую патологию. И только после этого обращаться за помощью к врачу-психиатру. Психиатр в зависимости от клинической симптоматики и результатов соматического обследования поможет подобрать подходящую терапию и выбраться из депрессии в кратчайшие сроки“, - говорит психотерапевт.

В среднем лечение депрессивных состояний составляет около 2-х месяцев с последующим приемом поддерживающей терапии от 6 месяцев до 5 лет. В некоторых случаях, при наличие показаний, психотропная терапия назначается на постоянной основе.

Регулярная психотерапия оказывает профилактическое антидепрессивное действие и улучшает качество жизни. В сочетании с психотропной терапией психотерапия используется для более эффективного лечения депрессивных состояний.