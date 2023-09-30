Рецепты блюд из яблок: простые, быстрые, оригинальные

Классический салат, для которого яблоки остаются необходимым ингредиентом (а не дискуссионным — как в случае с Оливье или Селедкой под шубой). История быстрого и простого рецепта берет начало в Америке 1890-х годов: именно тогда в отеле Waldorf, как считают историки, стали подавать изобретенное выходцем из Швейцарии Оскаром Щирки блюдо.

Для салата важно, насколько яблоко быстро темнеет. «Те сорта, которые долго не темнеют, будут лучше выглядеть в салатах и других блюдах, не подвергающихся термообработке. Впрочем, сбрызнув поверхность яблока лимонным соком, вы в любом случае предохраните его от окисления“, — объяснил Онегин «Газете.Ru“.

Однако для каждого конкретного блюда из яблок следует подбирать определенный сорт. Кулинарный исследователь Алексей Онегин считает, что есть несколько параметров, с помощью которых можно понять, подходит ли для выбранного рецепта имеющаяся у вас разновидность плода: кислота и сладость, сила аромата, скорость потемнения и другие.

„Только одних напитков, которые готовятся из мякоти этого плода, более двух десятков — компоты, яблочный сок, кисели, квас, сидр, вино, кальвадос и так далее“, — уточнил преподаватель поварского дела Сергей Гаврилин.

Яблоко — плод универсальный. Его сушат и квасят (то есть мочат), из него делают варенье, джемы, мармелады и пастилу, яблоки подходят и для салата, и в качестве гарнира к жирному мясу или птице, их используют в самой разнообразной выпечке. Те, кто следит за фигурой, запекают яблоки с корицей в духовке, те, кто не боится калорий, стремятся сделать самую пышную Шарлотку с яблоками.

Проблема еще и в том, что в рецептах блюд из яблок не всегда указывается сорт, а ведь при кулинарной обработке они могут вести себя по-разному: простые рецепты из яблок одного сорта могут не подойти к яблокам другого. „Газета.Ru“ узнала у экспертов кулинарии, как решить все эти сложности.

Для приготовления оригинального Вальдорфского салата яблоки нужно нарезать тонкими ломтиками, смешать их с мелко порубленным черешком сельдерея и майонезом — и выложить все это на салат латук. С годами рецепт претерпел изменения — сегодня в него добавляют грецкие орехи и даже сыр с голубой плесенью.

Основное блюдо

В запекании яблок с мясом или птицей Онегин рекомендует обращать внимание на плоды кислых сортов. «Кислые яблоки хорошо сочетаются с основными блюдами из мяса, делая их вкуснее и снижая ощущение жирности. Кислые яблоки хорошо использовать для запекания с птицей или обжаривать их в качестве гарнира к жирному мясу“, — объяснил он.

Согласно бренд-шефу ресторана «Матрешка“ Владиславу Пискунову, лучше всего для птицы с яблоками подойдет Антоновка: «Вкуснее всего получается именно с ней. Я обычно начиняю гуся Антоновкой, а снаружи запекаю красные яблоки зимних сортов и выкладываю их для красоты“.

Свинина с яблоками. Необычный рецепт

Яблоки зачастую используются для праздничных горячих блюд из птицы. Однако также прекрасно они сочетаются, например, со свининой. Так, Джейми Оливер предлагает фаршировать яблоками свиную корейку.

Для этого нужно разогреть духовку до 200 градусов, а тем временем мелко нарезать репчатый лук с чесноком — и отправить их на сковороду пассероваться в смеси сливочного и растительного масел. Яблоки нужно нарубить кубиками и добавить в ту же сковороду, прибавив к ним веточки тимьяна и листики шалфея. Вслед туда же отправляются предварительно замоченный изюм и раскрошенный хлеб без корочки, все это обжаривается 3-4 минуты, после чего получившуюся смесь следует убрать с плиты и дать ей остыть.