Вязаные вещи, которые вам точно не нужны этой осенью — полный антитренд

Свитер с кружевом

Вязаные вещи с кружевными вставками — что может быть хуже? Сам по себе этот декоративный элемент не терпит соседних акцентов, а вязаная вещь перетягивает довольно много внимания на себя. Кружево неплохо смотрится на легких тканях спокойных оттенков, но на вашем свитере крупной вязки оно будет выглядеть максимально инородно. Откажитесь от подобной идеи и возьмите минималистичную модель.

Жилетка

Некоторое время назад вязаный жилет был в некотором роде микротрендом, но быстро потерял популярность, так как адекватно вписать такую вещь в casual-«лук“ проблематично. Не забывайте, что крупная вязка всегда придает возраста, особенно если вещь землистого или темно-серого цвета. Конечно, вы можете выбрать одну жилетку плотной вязки для образа с классической белой рубашкой, однако злоупотреблять не стоит.

Вязаный кардиган с бисером или стразами

Мягкие вещи с мерцающими нашивками и другим декором из кристаллов и камней всегда смотрятся довольно странно и даже вызывающе. Если вы присматриваете плотный жакет или пиджак для светских выходов — вопросов нет, но ваши свитеры и кардиганы не должны никаким образом миксоваться с подобными элементами! Вы моментально удешевите свой «лук“.

Яркие вязаные вещи

Юбки-макси, платья или кофты ядовитых цветов, да еще и вязаные, точно не добавят вам стильных баллов. Вы можете отправиться на тематическую вечеринку в «кислотном“ вязаном платье, а вот для прогулки и тем более офиса — даже очень либерального — стоит подобрать что-то более спокойное и уместное по сезону. Почему бы не заменить крупную вязку на трикотажное платье? Тем более этой осенью стилисты предлагают множество актуальных моделей.