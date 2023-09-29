29.09.2023, 14:31
ФОТО | Для тех, кто еще успеет на море. Дизайнер Юлия Айсте представила новую курортную коллекцию
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Дизайнер Юлия Айсте представила курортную коллекцию своего бренда одежды Julia Aiste Luxury Design. Лукбук коллекции был снят в спа отеля Telegraaf в Старом городе.
„Грандиозное видение артистической мечты, празднующее свежий взгляд на извечный гламур и элегантность образов для отдыха, неподвластным временным и сезонным рамкам“, - вот как описывает коллекцию дизайнер, добавляя, что это манифестация ее мечты - пронести очарование сияющего лета сквозь все 365 дней в году.