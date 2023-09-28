ФОТО | Без лифчика, зато в трусах: Настя Ивлеева покоряет неделю моды в Париже экстравагантным нарядом

Позже Настя Ивлеева предпочла посетить шоу бренда Marni. 32-летняя блондинка решила повторить успех образа для Prada, который обсуждали все модные паблики России. На этот раз она надела более экстравагантный наряд: прозрачную сорочку на голое тело. Фанаты смогли разглядеть пикантные части тела красотки, пишет „Стархит“ .

«Просто лучшая“; «Сейчас невозможно не зайти на канал Насти и не увидеть лютую красоту“, — пишут в личном Telegram-канале блогерши. Некоторые же обвинили блондинку в чрезмерной худобе. «В апреле она весила больше и лишь из-за съемок летом смогла сбросить 14 килограммов. По крайней мере, она довольна своим весом и фигурой. Для нее самой это идеал“, — защищают кумира в комментариях.