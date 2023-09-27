Рецепты
27.09.2023, 13:30

Просто и быстро: готовим запеканку с кабачками и сыром

 
ФОТО: Elena Shashkina | Shutterstock

Одно из самых простых блюд, с которым справится любая хозяйка — это запеканка. Сытный вариант можно приготовить с кабачками, такая запеканка станет отличным завтраком или перекусом, пишет „Ева“.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 500 г

  • Лук репчатый — 1 шт

  • Оливковое масло — 1 ст.л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, перец

  • Тимьян — 1/2 ч.л.

  • Яйца — 3 шт

  • Фета — 150 г

  • Пармезан тертый — 1/2 стакана

  • Панировочные сухари — 1/4 стакана

  • Моцарелла — 100-150 г

Процесс приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.

  2. К луку добавьте нарезанный слайсами кабачок, мелко нарубленный чеснок, тимьян, соль, перец. Обжарьте около 15 минут.

  3. В глубокой чаше смешайте измельченную фету, яйца, пармезан, соль, перец. Добавьте кабачок и тщательно перемешайте.

  4. Духовку разогрейте до 200 градусов.

  5. В форму для запекания выложите половину смеси из кабачка. Посыпьте моцареллой, затем добавьте вторую половину кабачка. Посыпьте пармезаном.

  6. Выпекайте до румяной корочки примерно 30 минут.

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