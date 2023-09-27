Просто и быстро: готовим запеканку с кабачками и сыром
Одно из самых простых блюд, с которым справится любая хозяйка — это запеканка. Сытный вариант можно приготовить с кабачками, такая запеканка станет отличным завтраком или перекусом, пишет „Ева“.
Ингредиенты:
Кабачок — 500 г
Лук репчатый — 1 шт
Оливковое масло — 1 ст.л.
Чеснок — 2 зубчика
Соль, перец
Тимьян — 1/2 ч.л.
Яйца — 3 шт
Фета — 150 г
Пармезан тертый — 1/2 стакана
Панировочные сухари — 1/4 стакана
Моцарелла — 100-150 г
Процесс приготовления:
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.
К луку добавьте нарезанный слайсами кабачок, мелко нарубленный чеснок, тимьян, соль, перец. Обжарьте около 15 минут.
В глубокой чаше смешайте измельченную фету, яйца, пармезан, соль, перец. Добавьте кабачок и тщательно перемешайте.
Духовку разогрейте до 200 градусов.
В форму для запекания выложите половину смеси из кабачка. Посыпьте моцареллой, затем добавьте вторую половину кабачка. Посыпьте пармезаном.
Выпекайте до румяной корочки примерно 30 минут.