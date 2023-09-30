От фигуристки к законодательнице свадебной моды: как Вера Вонг навсегда изменила фешн-индустрию

Маленькая фигуристка

Вера родилась в семье китайский эмигрантов в Нью-Йорке. Она была такой маленькой, гибкой, дисциплинированной, что родители поняли: дочери нужно заниматься спортом. Так Вера впервые вышла на лед, чтобы стать фигуристкой. Девочка проводила на тренировках по 4-5 часов в день, была одержима идеей однажды поехать на Олимпиаду. Но, несмотря на все старания, Вере так и не удалось стать номером один в сборной США, ее не отмечали, как самую яркую фигуристку. Но в 19 лет у Вонг появился шанс пройти отбор на Олимпиаду. И девушка с треском провалилась…. Она была разбита, не понимала, чем заниматься дальше, ведь 14 лет посвятила фигурному катанию. Чтобы хоть немного отвлечься, Вера отправилась в Париж. Именно там, в столице моды, девушка поняла, где может излечить разбитое сердце.

Девушка-вездеход

Вернувшись в Нью-Йорк, Вера поступила в институт на факультет истории моды, а еще решила подработать и стала ассистентом в Vogue. В первый день в офисе Вонг появилась в шерстяном белом платье и черных туфлях на платформе. Увидев девушку, старшая ассистентка разразилась хохотом и спросила: «Ты в этом собираешься бегать весь день по городу, разбирать ворох одежды и распаковывать коробки?“ Вере пришлось вернуться домой и надеть удобные джинсы, оказалось, что в мире моды совсем не обязательно быть стильным и изящным.



Вскоре старательную Вонг в офисе прозвали «Вездеходом“: она с легкостью бралась за любую задачу, была готова учиться чему угодно. Спортивная дисциплина помогала Вере работать по 14-16 часов в сутки, не жаловаться, быть сдержанной и активной.



Позже Вонг вспоминала, что за несколько лет у нее было 7-10 выходных. Но такая старательность привела к тому, что Вера к 28 годам стала старшим редактором отдела моды. А вскоре к ней обратился бренд Ralph Lauren и предложил стать директором отдела дизайна. Вера согласилась и, скорее всего, там тож бы построила карьеру, но именно в этот момент Вонг искала свадебное платье — любимый мужчина сделал ей предложение.