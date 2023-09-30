От фигуристки к законодательнице свадебной моды: как Вера Вонг навсегда изменила фешн-индустрию
Ее свадебные платья стали настоящей легендой: их знают по всему миру, за ними охотятся, стоят в очереди. Наряды Веры Вонг — символ идеальной, элегантной, потрясающей свадьбы. А сама Вера — отличный пример того, как можно менять мечты и не изменять себе, пишет „Ева“.
Маленькая фигуристка
Вера родилась в семье китайский эмигрантов в Нью-Йорке. Она была такой маленькой, гибкой, дисциплинированной, что родители поняли: дочери нужно заниматься спортом. Так Вера впервые вышла на лед, чтобы стать фигуристкой. Девочка проводила на тренировках по 4-5 часов в день, была одержима идеей однажды поехать на Олимпиаду.
Но, несмотря на все старания, Вере так и не удалось стать номером один в сборной США, ее не отмечали, как самую яркую фигуристку. Но в 19 лет у Вонг появился шанс пройти отбор на Олимпиаду. И девушка с треском провалилась….
Она была разбита, не понимала, чем заниматься дальше, ведь 14 лет посвятила фигурному катанию. Чтобы хоть немного отвлечься, Вера отправилась в Париж. Именно там, в столице моды, девушка поняла, где может излечить разбитое сердце.
Девушка-вездеход
Вернувшись в Нью-Йорк, Вера поступила в институт на факультет истории моды, а еще решила подработать и стала ассистентом в Vogue. В первый день в офисе Вонг появилась в шерстяном белом платье и черных туфлях на платформе. Увидев девушку, старшая ассистентка разразилась хохотом и спросила: «Ты в этом собираешься бегать весь день по городу, разбирать ворох одежды и распаковывать коробки?“ Вере пришлось вернуться домой и надеть удобные джинсы, оказалось, что в мире моды совсем не обязательно быть стильным и изящным.
Вскоре старательную Вонг в офисе прозвали «Вездеходом“: она с легкостью бралась за любую задачу, была готова учиться чему угодно. Спортивная дисциплина помогала Вере работать по 14-16 часов в сутки, не жаловаться, быть сдержанной и активной.
Позже Вонг вспоминала, что за несколько лет у нее было 7-10 выходных. Но такая старательность привела к тому, что Вера к 28 годам стала старшим редактором отдела моды. А вскоре к ней обратился бренд Ralph Lauren и предложил стать директором отдела дизайна. Вера согласилась и, скорее всего, там тож бы построила карьеру, но именно в этот момент Вонг искала свадебное платье — любимый мужчина сделал ей предложение.
Идеальные платья для невест
„Я нашла не так много платьев, которые могли бы подойти 40-летней невесте. Сейчас цифра уже не звучит так старо, но тогда вместе со мной платья покупали 25-летние девушки. Работа в Vogue сделала меня более требовательной при выборе наряда. И ни одно платье не заставило меня подумать, что это то, что нужно!“ — рассказывала Вера.
Тогда она решила сшить платье для себя. Вышло потрясающе: торжественно, женственно, элегантно. Гости на церемонии постоянно делали комплименты наряду Веры. Тогда Вонг подумала, что может помочь не только себе, но и другим невестам.
В 1990 году Вера открыла первый салон в Нью-Йорке и перевернула свадебную индустрию. Новость об идеальных платьях для невест облетела весь город, а затем и всю страну. Девушек, появившихся в нарядах от Веры, называли «самыми стильными невестами“, в салон начали записываться за год до примерки, а среди клиентов появились знаменитости.
Положившись на свои опыт и силы, Вера Вонг победила. Её платья изменили свадебную индустрию. Она стала дизайнером года по версии Совета модельеров Америки (CFDA), а также получила премию Андре Леона Телли. Forbes включил её в список самых богатых selfmade-женщин.
Себя подгоняют под платья…
Платья Веры выбирали для церемоний Аврил Лавин, Мерайя Керри, Виктория Бекхем, Ариана Гранде и десяток других звезд. Имя Вонг прочно вошло в поп-культуру: о ней говорили в «Сексе в большом городе“, «Сплетнице“, а легендарный фильм «Битва невест“ зародил настоящий афоризм.
Героиня, поправившись на пару килограмм, жалуется жениху, на что он отвечает: «Просто подгони немного платье!“ Шокированная невеста шепчет в ужасе: «Платья Веры не подгоняют под себя, себя подгоняют под платья Веры Вонг!“
Сейчас дизайнеру 70 лет, она все еще активно работает, а ее модный дом остается главным в мире законодателем свадебной моды. А сама Вера уверена, что секрет успеха — любовь к невестам, которую она проявляет в каждом эскизе.