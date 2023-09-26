Фестиваль кино о моде MoeKunstiKino стартует через неделю. Какие фильмы там можно посмотреть?

Документальный фильм „Неся время перемен“ (Utsuroi no Toki wo Matou) рассказывает о путешествии Хироюки Хорихата и Макико Секигучи, дизайнерского дуэта модного бренда Matohu, по пути создания одной коллекции. Они создают текстиль в сотрудничестве с местными ткацкими фабриками и ремесленниками, используя древние технологии, сохранившиеся в различных регионах Японии.

„Этот фильм напоминает нам, как важно быть чувствительным – как художнику, и как человеку, – говорит Веэнре. – Чувствительность — это красная нить, которая проходит через весь этот мир мысли и кино“.

Кроме того, на фестивале будут показаны документальные фильмы о модельерах Джанни Версаче, Вивьен Вествуд, Оливье Рустене и Жан-Поле Готье, принцессе Диане, создателе ароматов модного дома Dior Франсуа Демаши и молодом модельере Кайле Вестфале.

Перед документальными фильмами на экраны кинотеатров выйдет серия мини-фильмов по сценарию Йо Нурма „Мир творчества“ об отечественных модельерах, принявших участие в показе Antonius на Эстонском фестивале моды.

Сеансы MoeKunstiKino пройдут 3-8 октября в кинотеатрах Sõprus в Таллинне и Elektriteater в Тарту. Все фильмы демонстрируются на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах кинотеатров и на сайтах. Подробная информация на www.moekunstikino.ee.

MoeKunstiKino — кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные, подробно раскрывающие историю индустрии моды. Главными героями являются легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, а также модные личности, только начинающие свою карьеру. Организатор „MoeKunstiKino“ - некоммерческая организация Kunstiloоmus.

Фестиваль представляют Viru Keskus, спонсоры Mionetto Eesti, Tartu Kaubamaja и Apotheka Beauty, спонсоры и партнеры по сотрудничеству Эстонский капитал культуры, Таллиннский департамент культуры и спорта, Французский институт, Haage, Geisha, ETV2, Rahva Raamat, AD Angels, Coach, Estonian Fashion Festival и показ мод Antonius.