Самые трендовые и теплые: 10 главных вещей холодного сезона 2023-2024
Некоторые тренды можно игнорировать, но вот без базы – никуда. Рассказываем про десять главных вещей холодного сезона, который уже стартовал. Они идеально впишутся в любой гардероб, а в большинстве случаев и согреют, пишет „Леди“.
Черное пальто
Черное пальто актуально каждую осень, но в этом сезоне все по-особенному – многие называют такое пальто чуть ли не главной вещью сезона. Теплое, уютное, немного объемное и длинное – как минимум до середины икры (а в идеале – макси-длины).
Пальто давно стало универсальной верхней одеждой, так что базовое черное пальто можно носить с любыми образами. Если ищете одну теплую вещь на все случаи, стоит присмотреться.
Светлый кожаный пуховик
А вот полная противоположность черному пальто – как мы не раз говорили, тренды разнообразны, и это очередное тому подтверждение.
Стилизовать стеганую куртку сложнее пальто из-за длины, но для кэжуал-образов с брюками и джинсами она подойдет. Приятный бонус – простой уход. Если пальто, скорее всего, придется носить в химчистку, то пуховик из экокожи легко чистится салфеткой.
Серые брюки
Кажется, эпоха карго подходит к концу – стиль из нулевых потеснил ворвавшийся в тренды офискор. А с ним – и главные брюки осени 2023, прямые или широкие серые.
Тренд указывает на расцветку, а вот крой и высота посадки остается на ваше усмотрение. Но не стоит забывать об актуальности – дудочки или облегающие брюки-капри смотрятся старомодно, какого бы оттенка ни были.
Кстати, стоит отойти от привычного сочетания брюки плюс рубашка. Сегодня этот предмет гардероба смело можно носить с объемными свитшотами, джинсовками или бомберами.
Приталенный жакет
Ну куда без жакета – он возвращается в моду каждую осень. В наступившем сезоне особое внимание стилисты предлагают уделить приталенным моделям. Но не переусердствуйте – пары сборок и чуть обозначенной линии талии будет вполне достаточно.
С этой вещью стоит поиграть в эклектику: например, добавить элегантный пиджак к широким или рваным джинсам (такой образ гармонично дополнят классические лодочки).
Широкие джинсы в пол
Кстати, о джинсах – широкие модели становятся все популярнее. Этой осенью присматриваемся к джинсам палаццо – моделям в пол с широкими штанинами. Возможно, с немного заниженной талией (но это пока почти не имеет значения).
Носим их ровно с тем же, с чем носили бы мамсы или скинни, то есть с чем угодно. Это же джинсы!
Прямая юбка
Юбки-карандаши сменили новые модели – длинные юбки прямого кроя. Обратите внимание на ткани, а точнее их разнообразие – атлас, хлопок, трикотаж и костюмные материалы. От них зависит итоговый образ, который может получиться формальным, женственным или гламурным.
А еще не упускайте из внимания детали. Например, высокий разрез спереди не только облегчит походку (тесная юбка мешает широким шагам), но и визуально вытянет силуэт.
Кожаное платье
Кожаные вещи (как правило, модели из экокожи) – тоже важный тренд наступившего сезона. Присмотритесь к платьям с этой фактурой, если всегда впадаете в ступор, пытаясь подобрать сочетание для сложных вещей.
Трикотажное платье-гольф
Платья, которые многие стилисты пару лет назад призывали отдать на переработку, снова вернулись в моду (тут стоит поблагодарить Ким Кардашьян и ее бренд Skims). Зимний варианты силуэтных моделей – трикотажные „гольфы“ во всех вариантах длины.
Свитер с высоким воротом
На самом деле это вполне базовая модель свитера, так что игнорировать этот теплый и комфортный тренд не стоит – правильное выбранная вещь из натуральных материалов будет служить и согревать вас годами.
Смело сочетайте свитер с вещами из списка – дополняйте прямую юбку, не заправляя его в пояс, или носите с кожаным платьем.
Зип-худи
Худи остаются среди главных вещей любого сезона. Но чтобы мы не устали от классических вариантов толстовок с капюшоном и карманом-кенгуру, дизайнеры вернули в моду „зипки“ – худи с молнией.
Вариантов масса – можно остановиться на моделях с неглубоким замочком, а можно дополнять образы худи, которые напоминают олимпийки.