Самые трендовые и теплые: 10 главных вещей холодного сезона 2023-2024

Черное пальто

Черное пальто актуально каждую осень, но в этом сезоне все по-особенному – многие называют такое пальто чуть ли не главной вещью сезона. Теплое, уютное, немного объемное и длинное – как минимум до середины икры (а в идеале – макси-длины).

Пальто давно стало универсальной верхней одеждой, так что базовое черное пальто можно носить с любыми образами. Если ищете одну теплую вещь на все случаи, стоит присмотреться.

Светлый кожаный пуховик

А вот полная противоположность черному пальто – как мы не раз говорили, тренды разнообразны, и это очередное тому подтверждение.

Стилизовать стеганую куртку сложнее пальто из-за длины, но для кэжуал-образов с брюками и джинсами она подойдет. Приятный бонус – простой уход. Если пальто, скорее всего, придется носить в химчистку, то пуховик из экокожи легко чистится салфеткой.

Серые брюки

Кажется, эпоха карго подходит к концу – стиль из нулевых потеснил ворвавшийся в тренды офискор. А с ним – и главные брюки осени 2023, прямые или широкие серые.

Тренд указывает на расцветку, а вот крой и высота посадки остается на ваше усмотрение. Но не стоит забывать об актуальности – дудочки или облегающие брюки-капри смотрятся старомодно, какого бы оттенка ни были.

Кстати, стоит отойти от привычного сочетания брюки плюс рубашка. Сегодня этот предмет гардероба смело можно носить с объемными свитшотами, джинсовками или бомберами.

Приталенный жакет

Ну куда без жакета – он возвращается в моду каждую осень. В наступившем сезоне особое внимание стилисты предлагают уделить приталенным моделям. Но не переусердствуйте – пары сборок и чуть обозначенной линии талии будет вполне достаточно.

С этой вещью стоит поиграть в эклектику: например, добавить элегантный пиджак к широким или рваным джинсам (такой образ гармонично дополнят классические лодочки).

Широкие джинсы в пол