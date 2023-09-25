Названа самая стильная стрижка осени. Кому она точно подойдет?

Что такое стрижка хаш

Куда бы мы ни обратились за референсами — в Корею или США — везде в тренде стрижка Hush. Максим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, рассказал, кому подойдет хаш и как его укладывать, а кому такая форма точно не подойдет.

Хаш — что это:

выраженная высокая градуировка;

текстурные слои;

волос обрамлены по периметру лица и ушей.

Как сделать стрижку хаш

Стилист работает бритвой, ножницами и скользящими срезами: сначала добивается нужной длины и убирает лишнее, затем оформляет слои и создает изюминку стрижки — ее текстуру. Получается гранжевый, полный движения образ. Волосы визуально приобретают объем, а кончики локоном становятся тонкими, рваными. Исчезает строгость вместе с прямыми линиями.

Если обновить образ этой осенью, вы точно будете в тренде: хаш останется в моде еще на 2-3 года.

Как укладывать стрижку хаш

Важно уложить слои стрижки и создать текстуру. Для этого подойдут такие стайлинговые средства, как сухие шампуни, пудры и спрей-воск.

Перед сушкой волос нанесите спрей для создания объема. Он сделает волосы более послушными и зафиксирует. Добавьте сухой шампунь для дополнительного объема. Завершите укладку текстурирующим спреем для эффекта пляжных волн.