Названа самая стильная стрижка осени. Кому она точно подойдет?
В моде творческий беспорядок в стрижке — что-то легкое, небрежное или даже бунтарское, пишет „Леди“.
Что такое стрижка хаш
Куда бы мы ни обратились за референсами — в Корею или США — везде в тренде стрижка Hush. Максим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, рассказал, кому подойдет хаш и как его укладывать, а кому такая форма точно не подойдет.
Хаш — что это:
выраженная высокая градуировка;
текстурные слои;
волос обрамлены по периметру лица и ушей.
Как сделать стрижку хаш
Стилист работает бритвой, ножницами и скользящими срезами: сначала добивается нужной длины и убирает лишнее, затем оформляет слои и создает изюминку стрижки — ее текстуру. Получается гранжевый, полный движения образ. Волосы визуально приобретают объем, а кончики локоном становятся тонкими, рваными. Исчезает строгость вместе с прямыми линиями.
Если обновить образ этой осенью, вы точно будете в тренде: хаш останется в моде еще на 2-3 года.
Как укладывать стрижку хаш
Важно уложить слои стрижки и создать текстуру. Для этого подойдут такие стайлинговые средства, как сухие шампуни, пудры и спрей-воск.
Перед сушкой волос нанесите спрей для создания объема. Он сделает волосы более послушными и зафиксирует.
Добавьте сухой шампунь для дополнительного объема.
Завершите укладку текстурирующим спреем для эффекта пляжных волн.