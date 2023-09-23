ФОТО | Одежда, которая разрушается от воды? В рамках „Ночи дизайна“ показали необычную моду

Дизайнер Лийза Канемяги представила коллекцию с философской концепцией из ткани, которая разрушается от воды; бренд рубашек Ewald показал, что их рубашки могут подойти мужчинам с любым телосложением; iLLIMOR представил экологичную коллекцию, сделанную из тканевых отходов, а Woolish порадовал яркой цветотерапией и теплотой вязаных свитеров.