Мода и стиль
23.09.2023, 15:08

ФОТО | Одежда, которая разрушается от воды? В рамках „Ночи дизайна“ показали необычную моду

 
Disainiöö
Disainiöö
ФОТО: Kaie Kiil | Disainiöö

20 сентября в квартале Крулли в Копли в рамках „XVIII Ночи дизайна“ прошел модный показ, на котором дизайнеры представили бренды и показали необычные фешн-шоу.

Дизайнер Лийза Канемяги представила коллекцию с философской концепцией из ткани, которая разрушается от воды; бренд рубашек Ewald показал, что их рубашки могут подойти мужчинам с любым телосложением; iLLIMOR представил экологичную коллекцию, сделанную из тканевых отходов, а Woolish порадовал яркой цветотерапией и теплотой вязаных свитеров.

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