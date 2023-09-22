Ренессанскор — новая эстетика для уставших от оверсайза модниц

Каждый временной отрезок истории отличается определенными деталями в одежде его современников. Для викторианской эпохи, например, были характерны корсеты, кринолины и разнообразные шляпки, для эдвардианской — цветочный принт, бархат и обилие ювелирных украшений. Однако ни одна эпоха из далекого прошлого не влияла на моду так, как ренессанс: любой „большой“ бренд хотя бы раз выпускал коллекцию, вдохновленную временами правления Екатерины Медичи.

Мода эпохи Возрождения отличалась тем, что человеческое тело и его отдельные части не обнажались полностью, как это было принято в античное время, и не подчеркивались, как в стиле готики. Сегодня дизайнеры взяли за основу своих коллекций только знаковые детали того периода: пышные рукава, отсутствие острых силуэтов, игривые оборки и многослойность.

Интересный факт: в эпоху Возрождения о богатстве дамы свидетельствовал размер рукава платья, который был узким до локтя и имел разрез изначально на предплечье, а затем и в пройме. Именно поэтому на портретах правителей тех времен всегда изображались комично-большие рукава, похожие на воздушные фонарики.

Недавно элементы ренессанса были замечены сразу у нескольких брендов: кутюрная коллекция Armani отличилась костюмом шута — в ромбик и с брюками-шароварами, Rochas показали современные интерпретации блузок, которые напоминали ночные сорочки тех времен, а бренд Renaissance Renaissance и вовсе посвятил всю коллекцию загадочному периоду, скрытому во мраке веков. Тот случай, когда название Дома действительно говорящее.

Тренд на Ренессанс не стоит воспринимать слишком серьезно — в конце концов, сегодня вряд ли найдется мероприятие, на котором уместно разгуливать в платье времен Максимилиана Габсбурга. Достаточно обзавестись несколькими предметами гардероба, с помощью которых можно создать повседневный и в меру игривый аутфит. Присмотритесь к длинным юбкам из блестящей парчи, рубашкам с рукавами-фонариками и съемным воротникам, похожим на горгеру — элемент классического театрального костюма Пьеро. В подборке выше мы оставили для вас несколько классных вещей, в которых можно смело отправиться на бал вечеринку или корпоратив.