Должна знать каждая: правила „сумочного“ этикета, которые нельзя нарушать(1)
Может ли ваша сумка быть дороже, чем у начальницы, и в какой руке держать клатч на светском мероприятии, — на эти и другие вопросы „Леди“ ответила Адриана Стецюк, консультант в сфере делового стиля, этикета и протокола.
Правила „сумочного“ этикета в офисе
Какую сумку выбрать
Самое важное правило — деловая сумка должна быть изготовлена из жесткой, гладкой и матовой кожи. Лучше, чтобы она была прямоугольной и слегка трапециевидной формы, размером не больше формата А4.
Цвет тоже важен. Сумка должна быть одного или максимум двух цветов. И оттенок должен быть спокойный: например, подойдет классический черный, бежевый, серый, синий, коричневый. И никаких кричащих и насыщенных тонов, которые можно увидеть издалека.
Сумка и сфера вашей деятельности
Если ваша работа не связана с финансами, воздержитесь от сумки из крокодила или змеи, а также от культовых моделей, стоящих „миллионы“.
При этом адвокат или инвестиционный консультант, обладающий „говорящим“ аксессуаром, — это то, что нужно. Такая сумка станет намеком, что ее обладательница умеет не только зарабатывать, но и приумножать доверенные ей деньги.
Соответствие статусу
Есть одно правило в деловой среде: „Ваша сумка, как и часы, обувь и автомобиль, не должны быть дороже, чем у начальника“. Не зарабатывайте себе врагов, демонстрируя подарок мужа или „сумку своей мечты“, на которую потратили немалые деньги.
Правила „сумочного“ этикета в ресторане
Какую сумку выбрать
Поход в ресторан — тот самый случай, когда вы можете выбрать практически любую модель сумки. Единственный ориентир — размер: не стоит выбирать слишком большую сумку, лучше отдавать предпочтение средней или маленькой.
Спортивная сумка, понятно, тоже не подойдет. Все же посещение ресторана — это маленькая гастрономическая радость. Дополните ее еще и эстетической для себя и окружающих.
Куда поставить сумку в ресторане
Помните: по этикету сумку нельзя ставить на стол. Даже если это маленький клатч.
Кстати, телефон по этикету тоже за едой доставать не следует.
Куда же ставить сумку? Если с обратной стороны дна есть металлические ножки — она может стоять на полу рядом с вашим стулом. Одна маленькая деталь: официант обслуживает посетителя ресторана справа и, чтобы он не споткнулся, поставьте сумку слева от себя.
Не стоит ставить сумку под стол перед собой, чтобы „не запутаться в ней ногами“. Также не нужно привлекать всеобщее внимание, требуя принести вам подставку для сумки, если такой не оказалось поблизости.
Если сумка среднего размера без ножек, поставьте ее на ваш стул за спиной. Но в этом случае не стоит на нее облокачиваться как на спинку, а вот осанку держите обязательно.
Правила „сумочного“ этикета на светском мероприятии
Какую сумку выбрать
Если мероприятие ответственное и вы появляетесь на нем впервые, лучше выбрать модель на ремешке или цепочке, чтобы повесить ее на плечо. Так вы избавите себя от перекладывания сумки в руках и сфокусируетесь на новых знакомствах.
Только представьте этот неловкий момент: к вам подходит важный человек, которому нужно подать руку, а вы в одной руке держите клатч, а в другой — бокал. Хорошо, если собеседник, поняв вашу ситуацию, приветливо кивнет.
Как держать сумку на светском мероприятии
Независимо от модели сумку удобнее держать слева. И клатч нужно держать только в руке!
Ни в коем случае не отдавайте аксессуар вашему спутнику — по этикету мужчина не должен брать в руку дамскую сумку.