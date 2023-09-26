Должна знать каждая: правила „сумочного“ этикета, которые нельзя нарушать

Правила „сумочного“ этикета в офисе

Какую сумку выбрать

Самое важное правило — деловая сумка должна быть изготовлена из жесткой, гладкой и матовой кожи. Лучше, чтобы она была прямоугольной и слегка трапециевидной формы, размером не больше формата А4.

Цвет тоже важен. Сумка должна быть одного или максимум двух цветов. И оттенок должен быть спокойный: например, подойдет классический черный, бежевый, серый, синий, коричневый. И никаких кричащих и насыщенных тонов, которые можно увидеть издалека.

Сумка и сфера вашей деятельности

Если ваша работа не связана с финансами, воздержитесь от сумки из крокодила или змеи, а также от культовых моделей, стоящих „миллионы“.

При этом адвокат или инвестиционный консультант, обладающий „говорящим“ аксессуаром, — это то, что нужно. Такая сумка станет намеком, что ее обладательница умеет не только зарабатывать, но и приумножать доверенные ей деньги.

Соответствие статусу

Есть одно правило в деловой среде: „Ваша сумка, как и часы, обувь и автомобиль, не должны быть дороже, чем у начальника“. Не зарабатывайте себе врагов, демонстрируя подарок мужа или „сумку своей мечты“, на которую потратили немалые деньги.

Правила „сумочного“ этикета в ресторане

Какую сумку выбрать

Поход в ресторан — тот самый случай, когда вы можете выбрать практически любую модель сумки. Единственный ориентир — размер: не стоит выбирать слишком большую сумку, лучше отдавать предпочтение средней или маленькой.

Спортивная сумка, понятно, тоже не подойдет. Все же посещение ресторана — это маленькая гастрономическая радость. Дополните ее еще и эстетической для себя и окружающих.

Куда поставить сумку в ресторане

Помните: по этикету сумку нельзя ставить на стол. Даже если это маленький клатч.

Кстати, телефон по этикету тоже за едой доставать не следует.