Перестань быть жертвой: психолог раскрыла, как взять ответственность за свою жизнь
Последние исследования показывают, что в современном мире каждый третий человек живет с синдромом жертвы.
Редакция „Леди" поговорила с психологом, опытным супервизором, наставником и автором двух популярных книг Юлией Логиновой о том, почему позиция жертвы может быть так выгодна, и что с этим делать.
Жизнь полна неожиданностей и сложных ситуаций, поэтому каждый из нас хотя бы раз ощущал себя непонятым окружающими. Это ощущение болезненно и добавляет стресса, особенно когда речь идет о людях, которым мы доверяем и считаем близкими. В таких ситуациях мы невольно начинаем себя чувствовать жертвой.
Казалось бы, никто осознанно не хочет быть жертвой, но так ли это? Не совсем. На самом деле есть ряд причин, почему многие бессознательно примерют на себя эту роль.
Первая причина быть в роли жерты: сочувствие и поддержка
Практически всем инстинктивно нравится, когда окружающие сочувствуют, поддерживают и жалеют. В такие моменты становится легче, появляются силы справляться с неприятными ситуациями и ощущение собственной значимости. Срабатывает правило: кому хуже – у того и власть. Даже бессознательно.
Однако люди часто злоупотребляют и примеряют роль жертвы вполне осознанно. Например, жена может манипулировать своей болезнью или недомоганием перед мужем, чтобы не дать ему уйти из семьи. И тогда эта жертвенность будет сознательна и выгодна женщине. Вполне вероятно, что она найдет себе оправдание, сказав что это все ради семьи, потому как он сам не знает что делает, а у них дети и вообще, она его любит. Только по факту это не жертва во имя любви и чистых помыслов, а банальное нежелание терять власть над мужчиной.
Другой пример выгодной жертвенности: престарелая мать придумывает себе тяжелую болезнь и изображает ее не хуже актера на сцене. А все ради того, чтобы 45-летний ребенок не женился, ведь это будет означать для нее потерю контроля, власти и, возможно, одиночество. Особенно часто такое случается, если женщина живет исключительно ради сына, у нее нет мужа, хобби, близких друзей.
Вторая причина быть в роли жертвы: перекладывание ответственности
Чувство жертвенности позволяет освободить себя и от ответственности за происходящее. Очень удобно занять такую позицию и решить, что все неприятности в жизни происходят по вине внешних обстоятельств или из-за действий других людей. Это дает возможность избегать неприятного выбора.
Вот только, если мы не несем ответственность за собственную жизнь, значит находимся в детской позиции: не доверяем окружающим и целому миру, ожидая, что „прилетит вдруг волшебник“ и решит все проблемы.
Третья причины быть в роли жертвы: внимания, больше внимания
Жертва практически всегда в центре внимания: наш менталитет устроен так, что мы инстинктивно заботимся и уделяем больше внимания тем, кто испытывает трудности. Поэтому жертвенность позволяет получить ту порцию внимания, которой так не хватает в повседневной жизни.
Но есть и обратная сторона медали: свыкаясь с ролью жертвы, появляется ощущение бессилия, неполноценности и отчужденности.
Почти у каждого из нас в окружении есть „герой“ или „героиня“, которые положили свою жизнь и последнее здоровье на алтарь семьи и детей. И вот эти неблагодарные как-то посмели идти своим путем и даже (ужас!) создать семьи. А „героиня“ тем временем поет свою „песнь“: „Я так старалась ради них, после развода не вышла замуж, все тянула на себе, отказывала себе во всем, а они…“
Как избежать ловушки и не вжиться в роль жертвы
Есть несколько рекомендаций, которые помогут выйти из детской позиции и перестать быть жертвой.
1) Принимайте ответственность за свою жизнь
Не концентрируйте внимание на неудачах и неприятностях. Вместо этого, проанализируйте произошедшее, сделайте вывод и сосредоточьтесь на том, какие шаги нужно совершить, чтобы поменять ситуацию.
Не бойтесь брать ответственность за свои решения и становитесь активным участником своей жизни.
Часто это достижимо только в процессе терапии со специалистом, так как мышление и осознанность формируются в детстве. Тогда же и закладываются родительские сценарии „Терпи“, „Не высовывайся, будь как все“, „Твое мнение не важно“ и многие другие.
2) Развивайте эмоциональный интеллект
Чтобы избежать роль жертвы крайне важно научиться понимать и управлять своими эмоциями. Поэтому развитие навыков эмоциональной интеллектуальности, таких как самосознание, саморегуляция и эмпатия, может помочь лучше понять не только себя, но и других людей. С помощью эмоционального интеллекта вы научитесь спокойнее относиться к ситуациям, на которые вы не можете влиять и контролировать.
Важно наблюдать за своими потребностями и желаниями, научиться уважать чужие границы и желания. Можно начать с самых простых упражнений: дневник эмоций, список жизненных ценностей и приоритетов. Исследовать свои эмоции и различать основные из них – увлекательное занятие, которое поможет справляться с трудностями без манипуляций и детских позиций.
3) Общайтесь с людьми, которые вас поддерживают
Старайтесь окружать себя людьми, которые поддерживают и верят в вас. Мнение и поддержка близких могут помочь изменить отношение к себе, помогут перестать ощущать себя жертвой во многих ситуациях.
Регулярно общайтесь и делитесь своими мыслями и чувствами с близкими людьми, чтобы получить их обратную связь. К тому же взгляд со стороны порой позволяет взглянуть на ситуацию совсем иначе и разглядеть возможности там, где казалось бы их нет.
Если не справляетесь самостоятельно – не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу или психотерапевту.
И всегда помните: роль жертвы может принести некоторые выгоды в моменте, но в долгосрочной перспективе это может привести к негативным последствиям как для нас самих, так и для наших отношений с другими людьми.