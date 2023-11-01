Перестань быть жертвой: психолог раскрыла, как взять ответственность за свою жизнь

Редакция „Леди" поговорила с психологом, опытным супервизором, наставником и автором двух популярных книг Юлией Логиновой о том, почему позиция жертвы может быть так выгодна, и что с этим делать.

Жизнь полна неожиданностей и сложных ситуаций, поэтому каждый из нас хотя бы раз ощущал себя непонятым окружающими. Это ощущение болезненно и добавляет стресса, особенно когда речь идет о людях, которым мы доверяем и считаем близкими. В таких ситуациях мы невольно начинаем себя чувствовать жертвой.

Казалось бы, никто осознанно не хочет быть жертвой, но так ли это? Не совсем. На самом деле есть ряд причин, почему многие бессознательно примерют на себя эту роль.

Первая причина быть в роли жерты: сочувствие и поддержка

Практически всем инстинктивно нравится, когда окружающие сочувствуют, поддерживают и жалеют. В такие моменты становится легче, появляются силы справляться с неприятными ситуациями и ощущение собственной значимости. Срабатывает правило: кому хуже – у того и власть. Даже бессознательно.

Однако люди часто злоупотребляют и примеряют роль жертвы вполне осознанно. Например, жена может манипулировать своей болезнью или недомоганием перед мужем, чтобы не дать ему уйти из семьи. И тогда эта жертвенность будет сознательна и выгодна женщине. Вполне вероятно, что она найдет себе оправдание, сказав что это все ради семьи, потому как он сам не знает что делает, а у них дети и вообще, она его любит. Только по факту это не жертва во имя любви и чистых помыслов, а банальное нежелание терять власть над мужчиной.

Другой пример выгодной жертвенности: престарелая мать придумывает себе тяжелую болезнь и изображает ее не хуже актера на сцене. А все ради того, чтобы 45-летний ребенок не женился, ведь это будет означать для нее потерю контроля, власти и, возможно, одиночество. Особенно часто такое случается, если женщина живет исключительно ради сына, у нее нет мужа, хобби, близких друзей.

Вторая причина быть в роли жертвы: перекладывание ответственности