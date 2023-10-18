Рецепты
18.10.2023, 18:45

Идеальное сочетание вкусов: клубнично-грейпфрутовый салат на скорую руку

 
ФОТО: H_Ko | Shutterstock

Такой вкусный и необычный салат вы еще не пробовали, а значит пришло время это исправить. Таким блюдом вы точно удивите гостей, считает „Леди“.

Вам понадобятся:

  • Клубника — 250 г

  • Грейпфрут — 1 шт.

  • Персики — 4-5 шт.

  • Кленовый сироп — 2-3 ст. л.

  • Руккола — пучок

  • Пекан — 50-70 г

  • Масло сливочное — для обжарки

Приготовление

  1. Зелень и фрукты помойте и обсушите. Грейпфрут очистите от кожуры и пленок, отделите мякоть, нарежьте или нарвите ее на небольшие кусочки.

  2. Клубнику помойте, каждую ягоду разрежьте пополам. По желанию можете удалить хвостики.

  3. Персики разрежьте пополам, удалите косточки. Места разреза смажьте кленовым сиропом и обжарьте их до румяности с внутренней стороны — на сковороде-гриль, смазанной сливочным маслом. Затем персики остудите и нарежьте слайсами.

  4. В салатник выложите клубнику, персики, рукколу, орехи и грейпфрут. Смешайте и сразу же подавайте на стол.

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