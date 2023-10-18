Идеальное сочетание вкусов: клубнично-грейпфрутовый салат на скорую руку
Такой вкусный и необычный салат вы еще не пробовали, а значит пришло время это исправить. Таким блюдом вы точно удивите гостей, считает „Леди“.
Вам понадобятся:
Клубника — 250 г
Грейпфрут — 1 шт.
Персики — 4-5 шт.
Кленовый сироп — 2-3 ст. л.
Руккола — пучок
Пекан — 50-70 г
Масло сливочное — для обжарки
Приготовление
Зелень и фрукты помойте и обсушите. Грейпфрут очистите от кожуры и пленок, отделите мякоть, нарежьте или нарвите ее на небольшие кусочки.
Клубнику помойте, каждую ягоду разрежьте пополам. По желанию можете удалить хвостики.
Персики разрежьте пополам, удалите косточки. Места разреза смажьте кленовым сиропом и обжарьте их до румяности с внутренней стороны — на сковороде-гриль, смазанной сливочным маслом. Затем персики остудите и нарежьте слайсами.
В салатник выложите клубнику, персики, рукколу, орехи и грейпфрут. Смешайте и сразу же подавайте на стол.