ФОТО | Как две капли воды! Эстонский бренд Ivo Nikkolo продает копию сумки итальянского бренда?

Журнал Kroonika получил письмо от разочарованной читательницы, которая два года назад купила сумку итальянского бренда Santini Firenze, а теперь увидела точно такую же в продаже в магазине Ivo Nikkolo. „К своему удивлению обнаружила, что Ivo Nikkolo, один из самых особенных эстонских дизайнерских брендов, скопировал сумку другого бренда“. Ivo Nikkolo заверяет, что в данном случае не было никакого плагиата.