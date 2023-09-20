Мода и стиль
20.09.2023, 12:43

Тандит, Арно, Сафонов и другие: объявлена осенняя программа Таллиннской недели моды

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

17-20 октября в Котле культуры пройдет Таллиннская неделя моды. В течение четырех вечеров пройдут показы от именитых эстонских дизайнеров, а откроет главное модное событие года по традиции вручение премии „Золотая игла“.

17 октября состоится премия „Золотая игла“, которая вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу. На „Золотую иглу“ номинированы Лийси Ээсмаа, Каролин Куузик и Кетлин Бахманн.

За серебряную иглу поборются Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап.

В этот раз в жюри помимо эстонских экспертов также входит всемирно известный голландский бренд Viktor&Rolf.

На Tallinn Fashion Week вновь пройдут показы именитых эстонских дизайнеров, среди которых получившая „Золотую иглу“ в 2022 году Диана Арно, Кирилл Сафонов, Iris Janvier, Алдо Ярвсоо и другие.

Впервые в рамках недели моды прямо на месте в Котле культуры будет открыт дизайнерский поп-ап магазин, где можно будет приобрести творчество дизайнеров прямо с подиума.

Билеты на мероприятие можно найти сайте Fienta.

ПРОГРАММА

Вторник, 17.10.

  • 18.30 Riina Põldroos, Aldo Järvsoo

  • 20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Среда, 18.10

  • 17.30 Fashion Fighters, Toivo Freeman Pilt

  • 19.00 Brand NO.8, Mammu Couture

  • 20.30 Alexanderling, Oksana Tandit

Четверг, 19.10

  • 17.30 Ärni Blum, Marilin Sikkal

  • 19.00 Ultima Thule Gallery

  • 20.30 Amanjeda by Katrin Kuldma

Пятница, 20.10

  • 17.30 Nora Isle by Mariann Saar, Diana Arno

  • 19.00 Iris Janvier

  • 20.30 Natalija Jansone, Kirill Safonov

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