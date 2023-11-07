Кому нужна успеваемость: ребенку или школе?
Из года в год не утихает „битва за оценку“. Она бушует в родительских чатах, в электронных дневниках и, самое печальное, на кухнях и в детских комнатах школьников и их родителей. О том, кому же нужна успеваемость — ребенку или школе — „Еве“ рассказала Лола Шурыгина — основательница и директор частной школы детского альтернативного образования и мама троих сыновей.
Почему так происходит? Возможно потому, что оценка — единственный способ понять, все ли в порядке с ребенком и его знаниями по программе. Никакого другого способа это узнать у родителя и у школы нет. Но насколько это справедливо?
Оценки хороши, если и родитель, и ребенок понимают, что это — весьма относительная условность. Они могут показывать уровень знаний ребенка, но не являться способом повлиять на его самооценку. „Сообщить“ ребенку, плохой он или хороший человек, ученик. Показывают пробелы в усвоенным материале — да, критикуют ребенка как школьника — ни в коем случае. В противном случае мы приобретаем неуверенного в себе человека, сильно зависимого от внешнего влияния на него и его успехи, ошибки, сложности.
Единственная правильная реакция на двойку, например, это „давай разберемся, почему так произошло и вместе составим план“. А дальше — определиться, достаточно ли для выполнения плана, например, тройки, ведь это может быть непрофильный или неинтересный ребенку предмет. Или вам, как семье, важно помочь ребенку поступить в математический и 4,5 балла — минимальный гигиенический минимум.
Родительская поддержка, одобрение, подбадривание и внутреннее ощущение того, что мама и папа всегда за мной и на моей стороне — лучший „пластырь“ от стресса плохих отметок.
Дети голосуют „против“
Важно ли школьнику понимать свой прогресс по предмету? Безусловно. Качественная обратная связь формирует в ребенке ту самую внутреннюю мотивацию, о которой мечтает каждый учитель и родитель.
Сформировать ее можно следующим образом:
Во-первых, разобраться, жаждет ли ребенок учиться прямо здесь и сейчас или любовь к познанию уже потеряна. Это может случиться по разным причинам, например, ребенку уделяли мало внимания в дошкольном детстве, он много времени проводил в гаджетах и т.п. Такого ребенка лучше мотивировать через его интерес, не связанный с обучением, например, учиться считать ему лучше на кубиках Майнкрафта, если компьютерные игры будоражат его воображение.
Во-вторых, если ребенок в целом сохранен, т.е. его интерес к обучению в норме или на высоком уровне (знаете, есть такие любознательные всезнайки, которым везде важно успеть и во всем важно разобраться), то мотивировать его надо поддержанием контакта учитель-ученик. Чем больше учитель будет общаться с таким ребенком о его успехах, неудачах, помогать в преодолении сложностей, давать и вместе проходить задачки со звездочкой, тем больше такой ребенок будет чувствовать свой учебный азарт и желание продолжать учиться.
Мотивация формирует умение учиться, станет основой здоровой самооценки школьника и поддерживает в нем природную любознательность и интерес к знаниям.
К сожалению, 5-бальная система такую возможность не дает, и дети как истинные индикаторы чувствуют ее несовершенство и в результате перестают ей доверять. То есть оценивание в их случае вовсе не означает осведомленность и внутреннюю готовность опираться на такое знание о своей успеваемости.
Какая школа подходит ребенку?
Нужно выбирать школу, которой важно видеть собственный результат, потому что рейтинг, построенный на оценивании детей, — возможность сделать его видимым, а значит — управлять им. Если школа заинтересована в том, чтобы успеваемость росла не формально, на оценках, выставленных в журнал, а через любовь и стремление детей к обучению, успеваемость — это отнюдь не отметка в журнале и не место в рейтинге, а усилие, которое прилагает каждый — учитель, ребенок, родитель, администрация школы.