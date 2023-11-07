Кому нужна успеваемость: ребенку или школе?

Почему так происходит? Возможно потому, что оценка — единственный способ понять, все ли в порядке с ребенком и его знаниями по программе. Никакого другого способа это узнать у родителя и у школы нет. Но насколько это справедливо?

Оценки хороши, если и родитель, и ребенок понимают, что это — весьма относительная условность. Они могут показывать уровень знаний ребенка, но не являться способом повлиять на его самооценку. „Сообщить“ ребенку, плохой он или хороший человек, ученик. Показывают пробелы в усвоенным материале — да, критикуют ребенка как школьника — ни в коем случае. В противном случае мы приобретаем неуверенного в себе человека, сильно зависимого от внешнего влияния на него и его успехи, ошибки, сложности.

Единственная правильная реакция на двойку, например, это „давай разберемся, почему так произошло и вместе составим план“. А дальше — определиться, достаточно ли для выполнения плана, например, тройки, ведь это может быть непрофильный или неинтересный ребенку предмет. Или вам, как семье, важно помочь ребенку поступить в математический и 4,5 балла — минимальный гигиенический минимум.

Родительская поддержка, одобрение, подбадривание и внутреннее ощущение того, что мама и папа всегда за мной и на моей стороне — лучший „пластырь“ от стресса плохих отметок.

Дети голосуют „против“

Важно ли школьнику понимать свой прогресс по предмету? Безусловно. Качественная обратная связь формирует в ребенке ту самую внутреннюю мотивацию, о которой мечтает каждый учитель и родитель.

Сформировать ее можно следующим образом: