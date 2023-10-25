Как вытащить ребенка из гаджетов? Несколько действенных способов(1)
В современном мире, где экраны гаджетов стали нашими неотъемлемыми спутниками, задача родителей — помочь ребенку научиться гармонично сочетать виртуальное и реальное. А как это сделать рассказывает „Ева“.
Технологии являются чудесным инструментом, который открывает перед детьми безграничные возможности для обучения, развлечения и общения. Однако ключевое слово здесь — „инструмент“. Многим детям трудно понять, что компьютеры, планшеты и смартфоны — лишь средства, а не конечная цель.
Главное правило — найти альтернативную страсть ребенка
Например, если ребенок увлекается рисованием на планшете, поощрите его перенести свои навыки на бумагу или холст. Пусть он создаст реальное произведение искусства, которое можно будет повесить на стену или подарить друзьям. Ищите занятия, которые увлекают детей не хуже телефонов: кто-то обожает создавать прически, у кого-то скрытая страсть к кулинарии или книгам. Пробуйте максимум занятий и ищите альтернативы.
Да, иногда сложно оторвать ребенка от экрана, особенно если он увлекся интересной игрой. Но здесь можно найти „золотую середину“. Многие игры, особенно на английском языке, помогут расширить словарный запас и улучшить навыки аудирования. Если ребенок, например, увлекся игрой Minecraft, попробуйте перенести этот интерес в реальную жизнь. Постройте что-то из LEGO, обсуждая каждый шаг на английском.
Избавляйтесь от „телефонной болезни“ вместе с детьми
Конечно, дети часто копируют поведение взрослых. Если мы постоянно проводим время за экранами, то и они будут делать то же самое. Попробуйте устроить „технологический детокс“ — дни без гаджетов. Это может быть семейный пикник на природе, катание на велосипеде или просто прогулка в парке. Это прекрасный способ показать ребенку, что вне экрана есть множество интересных и увлекательных занятий.Есть еще один способ вовлечь ребенка в совместные активности. Устраивайте „техно-ритуалы“, например, еженедельные кино-вечера. Выберите фильм или мультфильм, приготовьте попкорн и наслаждайтесь просмотром вместе. Такое общение поможет не только укрепить отношения в семье, но и контролировать контент, который потребляет ребенок.
Чтение художественной литературы также может стать прекрасным семейным ритуалом. Уделите вечернему чтению на английском 10-15 минут. Пусть это будет книга, подходящая возрасту вашего ребенка, которую вы читаете вместе, обсуждая непонятные слова и фразы.
С ростом доступности информации растет и необходимость уметь ее анализировать
Обсуждайте с ребенком просмотренные видео, фильмы, новости, поговорите, какие факты были представлены и можно ли им доверять. Учите его задавать вопросы и искать ответы. Дайте возможность высказываться на равных, демонстрируйте интерес к личному мнению ребенка: со временем ему захочется проводить с вами больше времени, чтобы вступать во взрослую дискуссию.
Совмещайте пользу и гаджеты
Существует также множество приложений и платформ, которые делают обучение увлекательным и интерактивным. Например, приложения для изучения языков Quizlet или Babbel делают процесс обучения игровым и интересным. Ребенок будет проводить время в гаджетах с пользой и будет увлечен не меньше, чем популярными играми.Если дети фанатеют от просмотра видеороликов, поищите на тех же платформах не менее захватывающий, но более информативный контент. Мультики на английском, забавные видео-уроки с песнями, онлайн-квесты.
Также не забывайте об установлении определенных границ. Введение „технологического бюджета“ в виде определенного количества часов в неделю для использования гаджетов может стать отличным способом научить ребенка ценить время и делать осознанный выбор.
Обсуждайте опасности
Объясните ребенку, что долгое время проведенное за компьютером может негативно сказаться на его здоровье, социализации и учебе. Прежде всего, детям, особенно младшего возраста, сложно осознать долгосрочные последствия их действий. Поэтому они могут проводить часы за экраном, не задумываясь о последствиях.
Важно, чтобы родители вели открытый диалог и делали акцент на следующих моментах:
Здоровье глаз. Слишком много времени перед экраном может вызвать усталость и даже привести к ухудшению зрения. Необходимы перерывы и выполнение специальных упражнений для глаз.
Постуральные проблемы. Неправильное положение тела при сидении может привести к проблемам с позвоночником и осанкой. Обсудите с ребенком правильное расположение монитора, стула и стола.
Проблемы со сном. Из-за синего света, который излучают экраны, дети могут испытывать бессонницу или нарушения сна. Объясните им важность ограничения использования гаджетов перед сном.
Социализация. Детям, которые проводят слишком много времени в виртуальном мире, может быть сложнее общаться в реальной жизни. Подчеркните важность реальных контактов, игр на свежем воздухе и общения с друзьями вне онлайн-пространства.
Учеба. Чрезмерное увлечение компьютером может отвлекать от домашних заданий и учебы в целом. Расскажите о важности баланса и о том, что компьютерные игры и интернет – это отличное средство отдыха, но не должны занимать все свободное время.
Психологические аспекты. Чрезмерное увлечение виртуальными мирами может вызывать тревожность, депрессию или чувство одиночества. Вместо того чтобы критиковать или наказывать ребенка за излишнюю увлеченность компьютером, попробуйте понять его мир, интересы и страхи. Общение — ключ к пониманию.