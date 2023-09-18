15 лет насилия и финансового шантажа: за фасадом образцовой семьи скрывался ад(3)
„Я чувствую себя рабыней, которая хочет уйти, но не может“, — говорит Даце, с которой мы встретились через несколько дней после того, как суд принял решение об отмене временной защиты от насилия для нее и ее троих детей, которые еще несколько месяцев назад ходили по битому стеклу в доме, разгромленном их отцом. Тогда Даце не сняла этот инцидент на видео и побоялась позвонить в полицию, признавшись, что ей было стыдно это делать. В результате в суде ее выставили лгуньей. Не принимаются во внимание и интервью детей в сиротском суде, где они ясно говорят о том, что в присутствии отца чувствуют себя небезопасно, пишет Delfi Life.
Даце была счастлива в 15-летнем браке лишь несколько лет, когда муж был безработным. Лишившись своего главного инструмента манипуляции — денег, он стал нежным и заботливым. Остальное время в браке было наполнено ложью, шантажом, унижениями и обманом. Только когда здоровье стало подводить, а муж перестал скрывать свои внебрачные связи, Даце поняла, что ради нее и детей отношения необходимо прекратить. Однако доказать факты насилия в суде оказалось непросто и почти невозможно.