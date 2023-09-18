ФОТО | Кейт Миддлтон резко сменила имидж

Принцесса Уэльская посетила мужскую тюрьму в Суррее вместе с благотворительной организацией The Forward Trust, покровителем которой она является.

Публика впервые увидела новую прическу Кейт: длинную челку и кудри в стиле 70-х годов прошлого века.

Пользователи соцсетей оценили выход Кейт: „Красиво, но боб до плеч отлично смотрелся бы на Кейт“, „Вау, я не думала, что когда-либо смогу увидеть настолько идеальную укладку“, „Она выглядит просто потрясающе“, „Почему ее стилисты не додумались до этого раньше?“

Известный стилист Лиза Тэлбот считает, что новый стиль принцессы символичен. Она рассказала DailyMail, что Кейт, которая вступила в новую для себя роль после смерти королевы Елизаветы II, таким образом хочет показать „молодого и современного“ члена королевской семьи, который стремится взглянуть на монархию „свежим взглядом“.

По мнению стилиста, постоянно меняющийся внешний вид принцессы является признаком того, что она стремится следовать тенденциям и подстраиваться под них.

Ранее Кейт посетила Чемпионат мира по регби в Марселе. Хотя тогда она не вносила каких-либо радикальных изменений в свою прическу, принцесса поменяла боковой пробор, который она всегда предпочитала, на пробор по центру.