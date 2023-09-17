Пряный морковный торт: готовим настоящее осеннее удовольствие
Осень невозможно представить без хрустящих баклажанов, нежного инжира и персиков, тыквенного супа и, конечно же, морковного пирога! Предлагаем вам приготовить пряный морковный торт с нежным творожным кремом, пишет Eva.ru.
Ингредиенты
Для торта:
210 г муки
1/4 ч.л. соды
5 г разрыхлителя
1 ч.л. молотой корицы
щепотка соли
щепотка мускатного ореха
190 г натертой морковки
1 ст.л. лимонного сока
цедра лимона ~1 ст.л
3 яйца
150 г сахара
180 мл растительного масла (любое нейтральное, без запаха!)
100 г грецких Орехов
80-100 г изюма
Для творожного крема:
500 г холодного творожного сыра
125 г холодных сливок 33-35%
85 г сахарной пудры
Процесс приготовления
Грецкие орехи измельчить и замочить минимум на полчаса с изюмом в кипятке (можно добавить ромовый ароматизатор или вишневый сок).
Морковь натереть на мелкой терке, отмерить нужное количество. Сбрызнуть ее лимонным соком и добавить лимонную цедру.
Смешать и просеять вместе сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.
Добавить измельченные грецкие орехи (предварительно слив воду через сито), изюм и хорошо перемешать.
Отдельно смешать яйца и сахар с помощью миксера на высокой скорости. Должна получиться посветлевшая пышная масса. Убавить скорость и тонкой струйкой (это важно!) влить растительное масло. После добавления масла снова увеличить скорость и взбивать полминуты на самой высокой скорости.
Добавить морковь, вымешивая на низкой скорости. Также, не переставая мешать, ввести сухие ингредиенты. Вымешивать недолго, только до объединения массы.
Выпекать в разогретой до 180С духовке до сухой зубочистки ~40 минут.
Для творожного крема все ингредиенты аккуратно взбить на низкой скорости до объединения и однородности.
Разрезать основу на две части и промазать творожным кремом. Соединить в торт и украсить сверху остатками крема с помощью кулинарного шприца.