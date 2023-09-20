Польза и вред томатного сока. Как приготовить его в домашних условиях?

Как появился томатный сок?

Принято считать, что в продажу томатный сок впервые поступил в США в 1917 году. Произошло это по счастливой случайности благодаря владельцу гостиницы French Lick Springs Hotel в южной Индиане Луи Перрен. Дело в том, что однажды в отеле закончился апельсиновый сок, и его было необходимо срочно чем-то заменить. Тогда Перрен сделал следующее: смешал мякоть помидоров, сахар и специальный соус.

Этот напиток сразу завоевал сердца постояльцев, а потом и остальных американцев. Через несколько лет появился и первый алкогольный коктейль с томатным соком — Кровавая Мэри.

По одной из версий, напиток назвали в честь английской королевы Марии I Тюдор, которая за свою жестокость вошла в историю с прозвищем „Кровавая“

Массовое производство томатного сока началось в 1920-х годах, в этот период томатный сок в США начали все чаще употреблять на завтрак.

В СССР этот напиток появился в 1937 году — после визита в Америку наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Тогда на Манежной площади в Москве даже организовали бесплатную дегустацию, чтобы подогреть интерес перед запуском продаж. Тем не менее у советских людей томатный сок не вызвал восторга.

Маркетологам пришлось потрудиться, чтобы напиток, наконец, добился всеобщего признания — томатный сок был везде: в магазинах, детских садах, школах, буфетах театров и кино, кафе и столовых. Причем как в расфасованном виде (в том числе в банках по три литра), так и на разлив.

Сейчас же томатный сок продается наряду со всеми остальными, продолжает использоваться для создания все новых алкогольных коктейлей, а также часто подается пассажирам на борту самолетов. Так, в авиакомпании Lufthansa в 2008 году сообщали, что ими за год было продано более 1,7 миллиона литров томатного сока. Дело в том, что некоторые пассажиры считают, будто именно этот напиток позволяет справляться с перепадами давления во время полета.

Чем полезен томатный сок?