10 советских установок, которые до сих пор мешают нам свободно жить

Несмотря на многие трудности, которые людям приходилось переживать в СССР, некоторые выходцы из постсоветского пространства с теплой грустью вспоминают те времена в надежде, что однажды они обязательно вернутся. Психологи объясняют, что такие страдания по прошлому — это самая обыкновенная иллюзия. Наше сознание устроено таким образом, что мы запоминаем только приятные моменты, а горести и другая боль поддаются забвению. Многим дорога советская эпоха лишь потому, что в ней прошла их беззаботная юность и молодость, которую уже никогда не вернуть.

Посмотрев правде в глаза, мы наверняка можем сказать одно: жизнь в те времена была совсем не сладкой. Если вспомнить, по каким законам жили советские граждане, по телу начинают бежать мурашки: единый стандарт, строгие рамки приличия и никакой свободы передвижения. По этим незыблемым канонам воспитывалось не одно поколение, которое даже после распада СССР не может избавиться от многих привычек, привитых им в прошлом. Несмотря на то, что по современным меркам многие из них считаются вредными и крайне устаревшими, искоренить их оказывается крайне непросто.

Пакеты

Каждому из нас знакомо понятие „пакет в пакете“. Целлофановые сумки хранят, стирают и выбрасывают только после появления первых дырок (и то, утилизируют их чаще всего в качестве мешков для мусора, а не просто так). Виновником такой бережливости стал страшный дефицит пластиковых пакетов, который существовал практически на протяжении всего периода существования СССР.

Домашняя одежда

В Советском Союзе нельзя было пойти в магазин и найти там свое особенное платье и уж тем более заказать его в интернете. В те годы у всех было три выхода: либо шить одежду самостоятельно, либо привозить ее из-за границы, либо довольствоваться тем, что есть на родине в свободном доступе.