10 советских установок, которые до сих пор мешают нам свободно жить(31)
Несмотря на то, что Советский Союз распался более трех десятилетий назад, его отголоски присутствуют в жизни многих из нас по сей день, пишет Woman.
Несмотря на многие трудности, которые людям приходилось переживать в СССР, некоторые выходцы из постсоветского пространства с теплой грустью вспоминают те времена в надежде, что однажды они обязательно вернутся. Психологи объясняют, что такие страдания по прошлому — это самая обыкновенная иллюзия. Наше сознание устроено таким образом, что мы запоминаем только приятные моменты, а горести и другая боль поддаются забвению. Многим дорога советская эпоха лишь потому, что в ней прошла их беззаботная юность и молодость, которую уже никогда не вернуть.
Посмотрев правде в глаза, мы наверняка можем сказать одно: жизнь в те времена была совсем не сладкой. Если вспомнить, по каким законам жили советские граждане, по телу начинают бежать мурашки: единый стандарт, строгие рамки приличия и никакой свободы передвижения. По этим незыблемым канонам воспитывалось не одно поколение, которое даже после распада СССР не может избавиться от многих привычек, привитых им в прошлом. Несмотря на то, что по современным меркам многие из них считаются вредными и крайне устаревшими, искоренить их оказывается крайне непросто.
Пакеты
Каждому из нас знакомо понятие „пакет в пакете“. Целлофановые сумки хранят, стирают и выбрасывают только после появления первых дырок (и то, утилизируют их чаще всего в качестве мешков для мусора, а не просто так). Виновником такой бережливости стал страшный дефицит пластиковых пакетов, который существовал практически на протяжении всего периода существования СССР.
Домашняя одежда
В Советском Союзе нельзя было пойти в магазин и найти там свое особенное платье и уж тем более заказать его в интернете. В те годы у всех было три выхода: либо шить одежду самостоятельно, либо привозить ее из-за границы, либо довольствоваться тем, что есть на родине в свободном доступе.
Категории домашней одежды так и вовсе не существовало. Люди донашивали в родных стенах рваные футболки и растянутые брюки с пятнами, по такой же схеме выбирали себе экипировку для дачи. Никто не выбрасывал испорченные вещи: их всегда чинили. Так, например, женщины берегли даже рваные колготки! Заштопав дырки, они поддевали их под брюки для тепла и большей уверенности в себе. К слову, отсюда и пошел миф о неубиваемом советском гардеробе. Граждане попросту восстанавливали вещи до их полнейшего износа.
Самостоятельность
Абсолютно каждый советский человек старался делать все своими руками. Начиная от починки стеклоподъемника в машине и заканчивая ремонтом квартиры. В те годы к мастерам обращаться было не принято, да и переплачивать за то, что можно сделать самому, никто не хотел. Пусть будет криво и косо, зато кошелек целее, и в глазах остальных выглядишь настоящим героем.
Пустые тарелки
Советские люди доедали все до последней крошки. Эта привычка вошла в жизни в послевоенное время, а затем прочно закрепилась в сознании. Особенно страдает от этой традиции подрастающее поколение, которое страшится встать из-за стола, оставив пол ложки супа в тарелке.
Навеивающие ужас слова мамы: „Я же готовила, старалась, а ты не ценишь!“ наверняка слышал каждый, а потому, чтобы ее не обидеть, мы доедаем все, несмотря на то, что больше уже совсем не хочется. А тут недалеко до расстройства пищевого поведения, лишнего веса и чувства гиперответственности за эмоции других.
Экономия
В бутылочку шампуня, жидкого мыла или моющего средства для посуды многие из нас по-прежнему добавляют немного воды, продлевая таким образом средству жизнь. В дефицитные советские годы экономия помогала выживать целым семьям.
Привычка отчасти неплохая, но все-таки в наше время можно найти бюджетные варианты этих товаров, а потому особого смысла проделывать такой фокус нет.
Страх зубных врачей
Порой кажется, что страх перед зубными врачами передается нам с молоком матери. Звучит странно, но как еще объяснить то самое чувство полной беспомощности перед теми, кто включает бормашину и запускает „пистолет“ с воздухом и водой нам в рот? Походы к стоматологу практически не оставляли шансов выйти из кабинета без психологической травмы, которая пробудет с вами всю оставшуюся жизнь.
Из анестезии доступны были только Новокаин и Лидокаин, которые кололи стеклянным шприцом, да и то исключительно при удалении зуба. Если просто пришел на лечение, то лучшим обезболивающим считалось лицо врача, который приговаривал: „Потерпи, не больно же совсем!“
Красивые и дорогие подарки
Получив какой-либо дорогостоящий презент, его ни за что не пускали в обиход. Например, хрустальный сервиз, который чаще всего дарили на свадьбах и юбилеях, ставили в сервант, чтобы заходящие гости любовались драгоценностью. Его передавали из поколения в поколение, а нередко даже передаривали, но только в случае, если в семье оказалось несколько наборов.
Скромность
Разве можно представить, что недовольный своей зарплатой советский рабочий отправится к начальнику просить прибавку? Конечно, нет. Он смиренно будет трудиться в надежде, что однажды либо наберется смелости (а это маловероятно), либо в один день на него свалится манна небесная. Но чтобы самому — нет, исключено!
Самолечение
Несмотря на то, что в наше непростое время мы просто обязаны оставаться на чеку и при первых признаках любых недомоганий сразу обращаться к врачам, многие упорно продолжают заниматься самолечением. В ход идет все: и пар, исходящий от сваренной картошки, и легендарная „Звездочка“, и даже самостоятельно подобранные лекарства. Стоит ли говорить, что это крайне сомнительная идея, последствия которой могут быть весьма неоднозначные, если не сказать плачевные?
„Синдром Плюшкина“
Избавиться от ненужных вещей? Ни за что! Советские люди берегли все, что можно и нельзя. Старые шкафы и вышедшую из строя технику, а еще кусок ткани, лишний метр плинтуса, куски проволоки, старые велосипедные шины, запчасти и многое другое отвозилось на дачу, либо поселялось на балконе — на всякий случай.