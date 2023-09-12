Почему мы помним то, что было 10 лет назад, и забываем что произошло вчера. Как работает память и при чем тут музыка

Музыка издавна использовалась как мнемонический прием, помогающий запоминать слова и другие виды информации. Этот прием мы используем и по сей день — учим детей алфавиту и цифрам с помощью песен, пишет Delfi Life.

Существует несколько причин, по которым музыка и текст так хорошо сочетаются в нашей памяти. Прежде всего, компоненты, из которых состоит композиция, часто служат предсказуемым каркасом, помогающим запомнить текст. Например, ритм и темп песни уже подсказывают, насколько длинным будет следующее слово, мелодия песни помогает разбить текст на смысловые части, а используемые рифмы, аллитерации и другие художественные приемы облегчают работу памяти.

Пой!

Когда мы слышим или поем какую-то песню много раз, эта информация усваивается в нашей неявной памяти. При частом пении одной и той же композиции срабатывает так называемая процедурная память. Это очень автоматизированный процесс, обеспечивающий исполнение действий неосознаваемым образом, подобно вождению на велосипеде — мы едем, не задумываясь о том, как крутить педали, держать равновесие и так далее.

Причина, по которой музыка так глубоко отпечатывается в нашей памяти, заключается в том, что мы слышим одни и те же песни много-много раз за свою жизнь. Гораздо чаще, чем читаем любимую книгу или смотрим фильм.

Кроме того, музыка по своей природе очень эмоциональная. Исследования показывают, что та или иная композиция воздействует на людей так, как она воздействует, из-за широкого спектра эмоций, которые она в нас вызывает.

Анализ также подтверждает, что эмоциональные стимулы мы запоминаем гораздо лучше, чем стимулы, не связанные с восприятием эмоций. Если нам нужно запомнить алфавит или цвета, из которых состоит радуга, мы будем гораздо лучше мотивированы, если процесс обучения будет связан с приятной и заразительной мелодией.

Мелодия и текст