Рецепты
13.09.2023, 08:15

Нежная и без комочков. Идеальная манная каша, как в детстве

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ФОТО: Danilova Janna | Shutterstock

Хоть малыши во все времена не особо жалуют каши, „манка“ всегда стояла особняком в этом списке и вызывала больше положительных эмоций, чем все остальные крупы. Однако есть у нее одна проблема – ее достаточно непросто приготовить так, чтобы она не пригорела, получилась однородной и без комочков, пишет „Леди“.

Делимся с вами рецептом идеальной нежной „манки“ на молоке, которую оценят даже заядлые привереды.

Вам понадобятся:

  • Молоко – 400 мл

  • Вода – 100 мл

  • Манная крупа – 2 ст. л.

  • Соль – 1/3 ч. л.

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Масло сливочное – для подачи

  • Ягоды, фрукты или мята – для подачи (по желанию)

Приготовление

  1. Кастрюлю или глубокий ковш ополосните холодной водой – так каша не пригорит. Кусочком сливочного масла прочертите полоску с верхней внутренней части посуды – благодаря этому манка „не убежит“.

  2. Молоко смешайте с водой, влейте в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Добавьте соль, сахар и, постоянно помешивая, доведите жидкость до кипения.

  3. Манную крупу тонкой струйкой всыпайте в кипящую жидкость, постоянно перемешивая. Варите до загустения.

  4. Выключите огонь, добавьте в кашу сливочное масло, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

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