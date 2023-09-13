Нежная и без комочков. Идеальная манная каша, как в детстве(1)
Хоть малыши во все времена не особо жалуют каши, „манка“ всегда стояла особняком в этом списке и вызывала больше положительных эмоций, чем все остальные крупы. Однако есть у нее одна проблема – ее достаточно непросто приготовить так, чтобы она не пригорела, получилась однородной и без комочков, пишет „Леди“.
Делимся с вами рецептом идеальной нежной „манки“ на молоке, которую оценят даже заядлые привереды.
Вам понадобятся:
Молоко – 400 мл
Вода – 100 мл
Манная крупа – 2 ст. л.
Соль – 1/3 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Масло сливочное – для подачи
Ягоды, фрукты или мята – для подачи (по желанию)
Приготовление
Кастрюлю или глубокий ковш ополосните холодной водой – так каша не пригорит. Кусочком сливочного масла прочертите полоску с верхней внутренней части посуды – благодаря этому манка „не убежит“.
Молоко смешайте с водой, влейте в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Добавьте соль, сахар и, постоянно помешивая, доведите жидкость до кипения.
Манную крупу тонкой струйкой всыпайте в кипящую жидкость, постоянно перемешивая. Варите до загустения.
Выключите огонь, добавьте в кашу сливочное масло, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.