Нежная и без комочков. Идеальная манная каша, как в детстве

Хоть малыши во все времена не особо жалуют каши, „манка“ всегда стояла особняком в этом списке и вызывала больше положительных эмоций, чем все остальные крупы. Однако есть у нее одна проблема – ее достаточно непросто приготовить так, чтобы она не пригорела, получилась однородной и без комочков, пишет „Леди“.