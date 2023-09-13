Стилист рассказала, как одеться в стиле „тихая роскошь“

„Old money (в переводе с английского языка — „старые деньги“) — эстетика потомственных богачей, подразумевающая демонстрацию не заработанных, а унаследованных денежных средств“, — объяснила она.

Стилист подчеркнула, что „тихая роскошь“ (альтернативное название название стиля old money — прим. ред.) противопоставляется модели fast fashion, иными словами, быстрой моды. Как правило, ей следуют бренды масс-маркета, обновляя ассортимент несколько раз за сезон.

Главным признаком стиля old money она назвала классический крой.

„Классические вещи элегантны по определению, они всегда смотрятся дорого, роскошно, но не вычурно. Блейзер как у принцессы Уэльской Дианы, тренч в духе 60-х, белая рубашка с мужского плеча и широкие брюки со стрелками — сколько в них шарма и люкса“, — добавила она.

Эльвира Янковская отметила, что адепты „тихой роскоши“ не экономят на качестве.

„В данном случае материалы премиум-качества — это краеугольный камень. Качественная вещь прослужит вам долго, так что это не только признак шика, но и прямая экономия. Статусно выглядят шелк, твид, кашемир, плотный лен и хлопок“, — заявила она.

По словам Эльвиры Янковской, образы в стиле old money можно дополнить такими аксессуарами, как нить жемчуга, соответствующие серьги и браслеты, атласный ободок для волос, шейный платок и винтажные очки.