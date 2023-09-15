3 напитка, которые бодрят лучше кофе

„Рамблер“ разобрался, какие три бодрящие напитка можно выпить утром.

Зеленый чай с лимоном

Зеленый чай с лимоном способен тонизировать ничуть не хуже кофе. Он богат антиоксидантами, которые помогут усилить иммунитет. Лимон богат витамином С, помогающим укрепить организм в сезон простуд.

Но пить больше 2-3 кружек зеленого чая в день не рекомендуется. Все же в нем содержится кофеин, который может повлиять на режим сна и отдыха.

Имбирный напиток

Вместо чая или кофе можно заварить корень имбиря. Для этого можно потереть его на терке и залить кипятком. В напиток добавляется мед, лимон и мята. Имбирь тонизирует и бодрит с утра, благодаря его антиоксидантным свойствам.

Запах имбиря снимает усталость, апатию и повышает уверенность в себе. Такой напиток, помимо бодрящего эффекта, еще и регулирует аппетит. Если выпить его перед едой, то чувство голода притупится.

Цикорий

По виду и вкусу напиток напоминает растворимый кофе. Он повышает иммунитет, успокаивает нервную систему и улучшает обмен веществ. Если заварить такой напиток с утра, то общее самочувствие постепенно начнет улучшаться.

В цикории нет кофеина, однако он идеально подходит в качестве замены для тех, кто пытается отказаться от кофе. Он поможет проснуться и успокоиться перед тяжелым рабочим днем.